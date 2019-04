Eufórica por el momento que vive Obras San Juan Voley e ilusionada con que el club que preside pueda consagrarse en esta Liga, María Eugenia Pages analizó el presente y habló de la rivalidad que existe con UPCN Voley, equipo al que eliminaron en semifinales. "Tita", la única mujer presidente del vóleibol nacional, calificó a Obras como "un club humilde" que "no pierde la identidad". Se ilusionó con un triunfo hoy ante Bolívar que le permita igualar la serie 2-2 y definir el titulo en Buenos Aires (ver aparte).



-¿Cómo analiza este gran presente?



-Muy feliz. Son muchos sentimientos los que te vienen, son muchos años poniéndole el hombro al club, tratando que nuestros niños lleguen a este nivel de torneos y de competencias: con el plus que está mi hijo Matías. Hacía muchos años que no llegábamos a esta instancia con este modelo de Liga. Apostamos por primera vez a un técnico de afuera y la verdad que Serramalera es el artífice de todo.



-¿Llegar a la final eliminando a UPCN fue un plus?



-UPCN es un gran equipo, ellos son un club muy poderoso económicamente, siempre han tenido jugadores de renombre, europeos, brasileños, un equipo muy largo. Nosotros tenemos un equipo muy corto pero sabíamos que podíamos estar peleandola con ellos y lo demostramos: fuimos muy superiores.



-¿Recuperaron la mística?



-Sí, aunque creo que Obras nunca perdió la identidad y eso se vio el jueves en la primera final de locales ante Bolívar. Colmamos el estadio, sin regalar entradas. La gente fue a ver un gran espectáculo. Además, el hecho de que nos hayamos mantenido segundos en una Liga tan larga le demostró a la gente lo que históricamente es este club. No por nada en todo el país te dicen que Obras es el club que más jugadores le brindó a las selecciones nacionales.



-Revivieron la historia de Obras.



-Sí, aunque nosotros revivimos constantemente la historia de Obras en el club viendo tanta cantidad de pequeños en la escuelita y en las inferiores. Para eso trabajamos, para que los niños de San Juan lleguen a jugar una Liga.



-¿Se comparan con presupuestos de otros equipos de esta Liga?



-No, nunca podemos compararnos. Nosotros tenemos un presupuesto muy bajo, trabajamos con el aporte del Gobierno y la Secretaría de Deportes, pero igual con el subsidio no llegamos a cubrir ni la tercera parte parte de la Liga A1. Los viajes nos cuestan una fortuna, el viaje a Bolívar nos costó arriba de 200 mil pesos; los partidos donde somos locales nos salen casi 80 mil pesos.



-¿Qué diferencias nota con UPCN?



-El trabajo que hace UPCN es loable y es bueno para la provincia, por algo han ganado tantos títulos. Al ser un club tan poderoso se tienen que reforzar muy bien pero traen jugadores profesionales que después si se tienen que ir a otro club se van, en cambio a nuestros chicos les cuesta despegarse del club. Bruno Lima quería ir a probar suerte a Europa y nosotros lo apoyamos, lo mismo pasó con Rodrigo Quiroga, sabemos que los "nuestros" van a volver y las puertas van a estar siempre abiertas. Esa diferencia veo: ellos aún no tienen esos "niños" surgidos en UPCN, que seguramente en unos años los tendrán porque tienen buenas inferiores.



-¿Y a Pepe Villa cómo lo define? Él tiene su mismo rol.



-Él no tiene el mismo rol que yo, ni parecido. Él es secretario de un gremio, tiene años de experiencia, es un señor que está acostumbrado a manejar mucha gente alrededor suyo; yo soy una exjugadora y madre de jugadores que busca el bien para el club.



-¿Se imagina el cuarto partido?



-Será duro pero creo que vamos a ganar e iremos a definir a Bolívar. Es difícil jugar ahí pero creo que se nos puede dar.



-¿Se imagina dando la vuelta?



-Creo que me volvería loca pero no se nos subiría el título a la cabeza: nosotros somos un club humilde y sería una enorme felicidad para todo Obras.

La obligación de ganar para soñar

La derrota 3-1 del jueves por la noche le tiró toda la presión a Obras San Juan Voley. El equipo sanjuanino deberá ganar hoy para igualar la serie e ir a Buenos Aires a definir la serie en Bolívar. Un triunfo de los bolivarenses les dará la consagración. El encuentro se jugará en el Cantoni desde las 19 horas: las entradas tienen un valor de 120 y 200 pesos las populares y plateas, respectivamente.



Antenoche en un estadio repleto, el equipo de Serramalera se quedó con el primer set por 25-21 y dio batalla en los demás pero no le alcanzó. Bolívar consiguió imponerse por 22-25, 23-25 y 20-25 en el tercer partido de la serie de cinco y poner el global 2 a 1.



De esta manera, el elenco sanjuanino deberá salir hoy a matar o morir, ya que si los dirigidos por Javier Weber nuevamente cantan victoria levantarán la copa en tierras cuyanas. Pero si Obras obtiene el triunfo forzarán un quinto encuentro.