Juan Quintero (Colombia)

Liderada por las zurdas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, y después de una exhibición contra Polonia (3-0), la Selección Colombia se juega su futuro en la Copa del Mundo de Rusia 2018 contra Senegal, en la tercera y última jornada de un Grupo H con todo por decidir a partir de las 11.



Después del traspié de la fecha inicial, cuando cayó ante Japón (1-2), en un duelo marcado por la tempranera expulsión de Carlos Sánchez al minuto tres, el conjunto 'cafetero' ha recuperado el pulso y la moral con su goleada sobre la Polonia de Robert Lewandowski, a la que, de paso, envió ya a casa. Calificado, a priori, como uno de los grupos más igualados del torneo, tres de los cuatro equipos del Grupo H llegan a la tercera y definitiva jornada con opciones de llegar a octavos: lo lideran Japón y Senegal, con cuatro puntos cada uno, seguido de Colombia, que tiene tres.



La 'Tricolor' sellará matemáticamente su presencia en la siguiente ronda si se deshace de los 'Leones de Taranga', mientras que un empate podría servirle a ambos si Japón cae ante la ya eliminada selección polaca. El conjunto de José Pékerman tiene la baja confirmada del centrocampista Abel Aguilar, que estará entre cinco y seis días fuera de los terrenos de juego por "un edema muscular sin hematoma en el abductor izquierdo", según informó la Federación Colombiana (FCF), pero recupera a 'La Roca' Sánchez después de haber cumplido ante Polonia un partido de sanción por su expulsión frente a Japón.

El dato



"Pienso que vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar de fase de grupos. No nos pasa por la cabeza en este momento, somos optimistas', dijo Pékerman.

23 Son los años de Sadio Mané, principal referente en ataque de los 'leones de la Teranga', como les dicen a los senegaleses.