El Torneo de Verano ya tiene su primer semifinalista. Y es que después de una apasionante definición que tuvo cuatro goles, expulsados y penales, Colón Junior venció a Juventud Zondina por 5-4 desde los doce pasos y con eso se metió entre los mejores cuatro equipos del segundo torneo del año en la Primera División de la Liga Sanjuanina.

En la calle Sargento Cabral. Colón Junior empezó en ganador y con goles de Carlos Chávez logró ponerse 2-0 arriba de Juventud Zondina. Con eso, parecía encaminar su clasificación pero reaccionó el conjunto de Zonda y con Matías González descontó primero para que ya en tiempo de descuento y a través de un penal de Franco Lepe llegando al empate final 2-2 que desembocó en la definición en los penales.

En la serie decisiva, la figura de Colón terminó siendo su arquero Pablo Carrizo que le contuvo el quinto penal de la serie a Ariel Puelles de Juventud Zondina y luego, convirtió el decisivo para meter al campeón del Torneo de Invierno en las semifinales del Torneo de Verano. Ahora, Colón esperará al ganador de la serie de Trinidad contra Desamparados para ir a la final.

Los Cuartos de Final se completarán mañana a las 21.30 con Trinidad ante Desamparados.

La clasificación del Merengue fue más que merecida ya que en los 90" buscó su ventaja y estuvo en dos oportunidades arriba con los goles de Carlos Chávez, pero Zondina mostró carácter para ir a buscar el empate y en la agonía del partido lo consiguió. Llegó el trance dramático de los penales y en esa historia, Colón terminó teniendo el premio que se merecía. Los dos estaban en el doble frente de competencia peleando la clasificación en el Regional Amateur. Ahora, Colón solamente quedó con esa doble agenda, mientras que los Zondinos se meterán en la lucha por la clasificación en la Zona 11.

Hoy, en la Villa Aurora y ante su gente, el actual campeón Oficial 2022, San Lorenzo de Ullum recibirá a Atlético Alianza a partir de las 17,30 tras haber igualado sin goles en el partido de ida de la semana pasada en Santa Lucía. Rubén Riveros será el árbitro del partido que consagrará a otro de los semifinalistas que se definía anoche en el cruce entre San Martín y Marquesado.

Primera Nacional: Monasterio asumió en All Boys

César Monasterio inició su ciclo al frente del plantel profesional de All Boys, que regresó a los entrenamientos en el estadio Islas Malvinas del barrio de Floresta. Luego de finalizar la competencia oficial en la temporada 2023 de la Primera Nacional, el conjunto albo interrumpió la licencia otorgada y retornó a las tareas con 28 jugadores. Monasterio, de 52 años y ex DT de San Martín de San Juan, comandó la práctica acompañado por sus colaboradores Andrés Gaitán (ayudante de campo), Emiliano Piccione (preparador físico) y Daniel Saranzotti (entrenador de arqueros). El también exentrenador de Deportivo Laferrere y Liniers (lo hizo ascender de la Primera D a la Primera C) firmó un vínculo por una temporada.

En tanto, en las próximas horas se hará oficial el regreso a la entidad del defensor Maximiliano Coronel, quien proviene de Deportivo Morón, con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata.