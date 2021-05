Unión de Santa Fe quedó eliminado anoche de la Copa de la Liga Profesional (LPF) al igualar 1-1 como visitante de Colón, que se dio el gusto de dejar fuera de competencia a su tradicional adversario, al tiempo que ganó su grupo y ahora espera por Talleres, de Córdoba en los cuartos de final.

El conjunto "Sabalero" se puso en ventaja a los 41" del primer tiempo con un gol de Rafael Delgado, en tanto el "Tatengue" igualó a los 11" del complemento mediante un tiro penal correctamente sancionado por el árbitro Ariel Penel, y ejecutado por Juan Manuel García.

De esta forma, Colón se quedó con la Zona 1 al sumar 25 puntos, con tres de diferencia sobre Estudiantes de La Plata, y mantuvo invicto el campo de juego del estadio Brigadier López.

En tanto, Unión se fue con la frustración de haber desaprovechado su oportunidad, ya que dependía de sí mismo para avanzar a la segunda fase.

El local, sin brillar, desplegó en el inicio del juego el estilo que lo caracteriza desde que lo dirige Eduardo Domínguez y poco a poco comenzó a comandar las acciones. Pero ese dominio, que le fue útil para controlar a un rival sin ideas, careció sin embargo de jugadas de peligro, salvo un disparo de Rodríguez a los 21", que se perdió afuera, por el palo derecho de Moyano. El crecimiento de Farías y algunas apariciones de "Pulga" Rodríguez dejaron a Colón al borde de la ventaja cuando se avecinaba el final del primer capítulo. En un tiro de esquina, que fue despejado por un defensor de la visita, Farías capturó el balón fuera del área y habilitó a Delgado, que con un toque suave de zurda derrotó al arquero Moyano.

Con los ingresos de Gastón González y Cristian Insaurralde, y un mejor rendimiento de Acevedo, Unión tuvo otro rostro en el segundo tiempo y no tuvo que esperar demasiado para anotar la igualdad. A los 11" Gastón Comas ingresó al área con pelota detenida y fue derribado por Castro, en un claro penal que Juan Manuel García cambió por gol con un remate fuerte al medio del arco que dejó sin respuestas a Burián. Con el aliciente de estar a tan solo un gol de la clasificación, Unión fue con mucha entrega sobre el campo rival, pero como había pasado en el comienzo del partido, no tuvo imaginación para generar peligro. Así, Colón no pasó mayores sobresaltos y celebró dejar afuera al rival menos querido.

Balas en la previa

Un joven de 23 años fue baleado en la pierna derecha, en un confuso episodio ocurrido en un barrio del este de la ciudad de Santa Fe en la previa del clásico que igualaron Colón y Unión, y que según voceros policiales se trató de un ataque de un hombre contra simpatizantes "sabaleros".

La policía identificó al herido como Gustavo Cataudela, quien resultó herido mientras caminaba por la zona comercial de barrio El Pozo. A su vez, fuentes sanitarias indicaron que el hombre fue atendido en el hospital José María Cullen, donde anoche permanecía internado luego de recibir las primeras curaciones.

Cataudela, herido en la pantorrilla derecha, fue trasladado en un auto particular y en principio su estado no revestía gravedad. En cuanto al agresor, la policía intentaba identificarlo a través de filmaciones efectuadas con teléfonos celulares por vecinos del barrio.