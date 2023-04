Colón Junior aprovechó que los líderes no ganaron y pegó el salto a la punta del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División. Por la 13ra fecha del certamen, ahora el único líder es Colón, lo sigue Desamparados y tercero se ubica San Lorenzo.

Desamparados igualó 2-2 ante Del Bono el viernes por la noche en un encuentro marcado por los incidentes, y este sábado San Lorenzo desaprovechó una enorme oportunidad de pasar a liderar en soledad en 9 de Julio. El Cuervo cayó poe 4 a 2. Quien sí aprovechó la chance fue el Merengue que con gol de Lautaro Aguero venció a Sportivo Rivadavia y de esta manera es líder absoluto, al menos hasta que juegue San Martín este lunes.

En el Este, 9 de Julio se impuso con goles Lucas Ortíz, en dos ocasiones, Iber Barrionuevo y Valentín Torres, para el ullunero descontaron Gonzalo González y Eric Pasten de penal.

En el otro encuentro de la jornada, Marquesado venció por 2-1 a Peñarol con goles de Gabriel Muñoz y Santiago Orellano, el descuento del Bohemio fue de Rodrigo Galván.

Este domingo jugarán: Juventud Unida vs. Atenas, Villa Obrera vs. Carpinteria, Unión vs. Juv. Zondina, Recabarren vs. Trinidad y Aberastain vs. Alianza. El lunes cerrarán San Martín vs. López Peláez.