La séptima fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División ya tiene programación. Sin dudas el encuentro más atractivo de la fecha será el que disputen Colón Junior ante Sportivo Desamparados, líder y escolta. El encuentro está programado para el domingo en cancha del Merengue.

En un principio se barajó la posibilidad de jugarlo en el Estadio del Bicentenario con las dos hinchadas, pero luego uqedó en la nada

Lo cierto es que la fecha comenzará el viernes en Villa Krause y en el Barrio Atlético. Ese día jugarán a las 21.30 horas: Unión- San Martín y Trinidad-San Lorenzo. El sábado lo harán desde las 16: Rivadavia-9 de Julio. Mientras que el domingo se jugará el grueso de la fecha: Villa Obrera vs. Juventud Unida, Colón Junior vs Desamparados, Atenas vs Recabarren, López Peláez vs Marquesado, Carpintería vs. Aberastain, Juventud Zondina vs. Alianza, el encuentro entre Del Bono y Peñarol se disputará el 15 de agosto.

También quedaron programados los partidos que estaban postergados de fechas anteriores, el miércoles 9 jugarán San Martín ante Marquesado en el Predio Emmanuel Más y Del Bono -Trinidad y el jueves 10 lo harán Atenas ante San Lorenzo.