Un histórico. Mario Ledesma marcó una etapa como jugador, ahora busca hacerlo como coach.

Mario Ledesma fue presentado ayer como nuevo entrenador de Los Pumas, el seleccionado

argentino de rugby, y aseguró que le "llena de orgullo" ser "el capitán del barco". El ex hooker, que dirigía a Los Jaguares, el equipo argentino que compite en el Súper Rugby, reemplazará a Daniel Hourcade, quien renunció en junio.



"Ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo, un desafío enorme", dijo Ledesma, quien firmó un contrato por cuatro años.



El ex hooker tiene un importante pasado como jugador de Los Pumas: disputó 84 partidos, los Mundiales de Gales 1998, Australia 2003, Francia 2007 (medalla de bronce) y Nueva Zelanda 2011.

Su debut como entrenador de Los Pumas será el 17 de agosto ante Sudáfrica por el Rugby Championship.