El autódromo El Zonda, aquel fin de semana del 9 y 10 de septiembre de 1995, fue un desafío para valientes, un escenario que no perdonó errores y motores. Hubo varios autos dañados, no sólo por el fragor de competencia y la cercanía de los cerros; sino también por la exigencia para ser veloces, lo que rompió impulsores. Dicen que desde entonces el Turismo Nacional decidió poner ciertos reparos para correr de nuevo en el autódromo El Zonda, que a la postre se convirtió en una sequía de más de dos décadas. Después de 24 años, el TN volverá a San Juan pero lo hará en el nuevo Circuito San Juan Villicum, la semana próxima, por lo que aquella carrera de 1995 es por ahora el último antecedente de la categoría en la provincia.

Hubo tres sanjuaninos en competencia, hoy retirados de las pistas a nivel nacional, que no por ser locales superaron la exigencia de El Zonda: Roberto Basualdo, Fabrizio Benedettiy, Fernando Persia. Ninguno de los tres completó la competencia.

El TN se prepara para desembarcar nuevamente en San Juan, del 19 al 21 de abril. Y es inevitable retroceder 24 años para repasar el último registro.

Por entonces, como ahora, estaban la Clase 2 (Ford Escort, VW Gol ó VW Senda) y la Clase 3 (Escort, Peugeot 405 ó Renault 18); pero también existía la ya desaparecida Clase 4, con autos que se negaban a salir aún de competencia, como los Ford Sierra o los VW Carat.

El actual senador Roberto Basualdo, por entonces de 37 años, volvió al TN solamente para la carrera en El Zonda. Como no pudo hacerlo en Clase 3, corrió con un VW Gol de Clase 2, recordado porque llevaba la publicidad de la gaseosa Crush. La anterior vez de Basualdo a nivel nacional había sido en 1991, al año siguiente fue campeón del Zonal Cuyano y entre el "93 y "94 se enfocó en política, por lo que aquella presentación del TN prácticamente lo encontraba alejado de las pistas. Igual, el talento seguía intacto porque clasificó quinto y venía cuarto en carrera cuando fallaron los frenos. Luego, un problema en el embrague lo obligó a desertar.

Fabrizio Benedetti, por su parte, corrió con un VW Gol que tenía preparación sanjuanina y el número 66 en los laterales. El sanjuanino venía siguiendo el campeonato del TN en Clase 2 y esperaba un buen resultado en San Juan, pero los dos motores que usó se rompieron. Fabrizio, tras el cambio del impulsor que hicieron de sábado para domingo, en la final abandonó porque se quemó la junta de tapa de cilindro a tres vueltas de la largada.

"Si bien es una carrera que ya poco recuerdo, aquella presentación del TN no fue buena para mí porque el motor no nos acompañó durante todo el fin de semana. Hubo muchos accidentes y varios pilotos se llevaron sus autos muy dañados. Empezaron a decir que El Zonda era muy complicado y coincidentemente nunca más volvió la categoría", recordó Benedetti.

A su vez, Fernando Persia se presentó en la Clase 3 pero tampoco pudo terminar. "Alquilé un R18 con motores de Díaz Terrado, que probamos una semana antes en Mendoza y lo hicimos andar con aeronafta, porque decían que estaba permitida. El auto era muy rápido y éramos optimistas en ser protagonistas. Pero después nos dijeron que no íbamos a poder usar ese combustible por reglamento y la nueva configuración del auto con otra nafta le sentó muy mal. Realmente era muy lento y perdía mucho tiempo en las rectas. Cómo será que Pelusa Lértora, a quien le alquilé el auto, me dejó correr la siguiente carrera en Rafaela sin costo alguno", apuntó Persia.

Con menos seguridad



Fernando Persia (referente ineludible en el Zonal Cuyano y padre de Fabricio, quien actualmente corre en Top Race Series) rememoró lo dura que fue aquella presentación del TN en 1995.

"El Zonda no tenía las modificaciones por seguridad que hicieron con los años, el cerro estaba muy pegado a la pista, no estaba la variante al final de la Viborita y abajo del puente se llegaba a 220 km/h. Y el Turismo Nacional, entonces como ahora, era chapa a chapa. Además se iba muy rápido y El Zonda no perdonó. Hubo muchos accidentes, toques y hasta un vuelco", repasó Persia sobre aquella carrera que, por cómo vienen planteadas las circunstancias, tiene mucho para ser definitivamente la última del TN en el mítico autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

El susto más grande fue el impacto contra el cerro del Escort del mendocino Javier Bernardi, quien debió ser atendido por el servicio médico, afortunadamente sin consecuencias graves.

Los ganadores, en tanto, fueron Carlos Míguez (Ford Escort) en la Clase 2; Gerardo Del Campo (Ford Escort) en la Clase 3; y Eduardo Valsagna (Renault 18 GTX) en la Clase 4, tras buenas carreras en el autódromo.

Desde ayer comenzaron a venderse por boleterías las entradas para la presentación del Turismo Nacional el 21 de abril, en El Villicum.

