El seleccionado Argentina XV debutó este sábado en el Sudamericano de rugby ante el de Chile, encuentro que marcó el regreso de la competencia en la región. El partido se jugó en el estadio Charrúa de Montevideo y la victoria fue para el combinado albiceleste por 25-24. Jugó desde el arranque el sanjuanino Juan Pablo Castro y en el segundo tiempo ingresó el otro crédito local, el segunda línea Federico Gutiérrez.

Los primeros 80 minutos de rugby después de más de siete meses sin actividad fueron una montaña rusa, con momentos buenos y malos para ambos equipos.

Los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe estaban abajo en el marcador pero sobre el cierre un penal de Teo Castiglioni le dio la primera victoria en el torneo Sudamericano.

En el certamen también compiten Brasil y Uruguay y el torneo se extenderá hasta el domingo 25 de octubre.

"Estamos muy contentos de estar acá en Uruguay así que agradecemos a la UAR, URU y SAR. Hoy estuvimos inexistentes en la cancha, pero por suerte sacamos adelante el partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a hacer una fuerte autocrítica hoy a la noche, para prepararnos para el próximo partido. Hoy nos dimos cuenta que falta un montón”, indicó al finalizar el encuentro el head coach Ignacio Fernández Lobbe.

El próximo rival de Argentina XV será Brasil, partido que se jugará el miércoles 21, a las 17.

Por su parte, el capitán Tomás Cubilla agregó: "Había muchas ansias y muchas ganas que nos jugaron en contra en el primer tiempo, donde no pudimos plantear lo de la semana, pero en el segundo tiempo salimos con otra cara, a ser protagonistas y se pudo. Hubo imprecisiones lógicas pero creo que lo cerramos de buena manera. Era lógico que en las primeras jugadas hubiera imprecisiones. Había muchas ganas de todos de jugar y por momentos el clima no ayudó tampoco pero lo importante era salir y jugar. No todos tienen este privilegio, así que estoy muy contento".