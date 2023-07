La historia del Atlético San Martín con sus arqueros es especial. Singular, marcada por ese sentimiento que los elevó a la categoría de ídolos para el hincha verdinegro, a lo largo de sus 116 años. Y así fueron pasando nombres y leyendas: Rogelio Mallea, Francisco Velázquez, Walter Bernabé, César Monasterio, Luis Ardente... Y para pasar ese umbral, hace falta esa página épica y en este San Martín 2023, se escribió en Córdoba, eliminando a Vélez y avanzando en la Copa Argentina como nunca a los octavos de final. Con un gran protagonista que sentenció la serie de penales: Mariano Monllor. Un convencido de que nada fue casualidad hasta animarse a decir que el destino los puso cara a cara para poder entrar en la vida de San Martín y hoy disfrutarla.

"Creo que con San Martín nos encontramos porque nos buscamos siempre hasta que se dio. Fue una gran decisión de vida venir a San Juan y a este club. Siempre que lo enfrentaba me decía que algún día iba a jugar acá porque es un club muy lindo, con uno de los mejores pisos de su cancha. Se dio después de un llamado de Andrés Yllana y de una charla con (Raúl) Antuña. Nunca lo dudé y a mi representante le pedí que hiciera todo lo necesario para llegar. Es un lugar hermoso para vivir, para disfrutar de la familia. Además, la gente del club siempre me hizo sentir más que bien. Todo eso, influye y este presente lindo no es casualidad", explicó Mariano después del entrenamiento regenerativo tras el regreso desde Córdoba.

Haber eliminado a Vélez no es poca cosa y Monllor, de 32 años, lo analiza a su manera: "Lo merecimos. Es que en la serie habíamos sido más y cuando parecía que lo teníamos controlado, se complicó todo. Pero tuvimos ese resto para ir a buscarlo y lo empatamos. Y de cara a la serie de penales, tuvimos toda la convicción de querer ganarlo siempre. Mis compañeros se pasaron en la ejecución de los penales y eso a uno lo motiva. Se dio así ganarlo y lo disfrutamos. A mí, en lo personal, nunca me había tocado eliminar a un equipo de Primera ni con Barracas Central ni con Defensores de Belgrano. Por eso se disfruta así, por cómo se dio y por lo que implica. Ahora, se viene el desafío de hacer más historia y nos motiva a todos por igual".

Estamos todos convencidos de lo que queremos como grupo. Eso es clave y vamos a buscar el protagonismo. Mariano Monllor - Arquero de San Martín

Y claro, después de la euforia y la fiesta sanjuanina en La Docta, Monllor aterriza nuevamente en la Primera Nacional y se mete en el partido del lunes contra Defensores de Belgrano, su exequipo: "Será especial por muchas cosas. Para mí, porque dejé amigos y compañeros con los que me he tirado algunas chicanas por el partido del lunes como con Patito Sánchez, por ejemplo. Es fútbol y eso es lo lindo pero para San Martín es clave ganarlo. Es un momento muy competitivo en la Primera Nacional en el que nadie se puede despegar. Todo es parejo y no te podés equivocar. Nosotros de locales nos hemos fortalecido y eso juega también. Pero insisto y repito lo mismo siempre y es que el que sea más regular, el que sume siempre y no se caiga, será el que al final tenga el premio que todos quieren".

Por último, Mariano se ocupó del hincha de San Martín y de la relación que van construyendo: "Es muy lindo el trato de la gente. Siempre valoran lo que uno hace y eso es una responsabilidad. Porque quiere decir que el trabajo que uno hace se ve y obliga a mejorar aún más. Estoy viviendo un momento muy lindo en San Juan. Un lugar al que descubrí y que te va conquistando día a día. Un encuentro que no fue casualidad para los dos".

Monasterio decide

Tras el triunfo y los festejos en Córdoba, el plantel de San Martín regresó con trabajos regenerativos en la jornada de este viernes. Hoy, será día de fútbol para las definiciones de

cara al partido del lunes contra Defensores a las 21,15 ya que el técnico Monasterio definirá los titulares que tendrán la presencia de los que fueron preservados en Copa Argentina.