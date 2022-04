El corazón, siempre alcanza. Disimula todo, potencia lo poco y termina siendo el motor cuando las ideas, los argumentos y las ilusiones parecen no alcanzar. Y claro, este Atlético San Martín que se debía una prueba de carácter en serio, eligió la bandera del corazón para terminar ganando un partido electrizante frente al Deportivo Madryn. Es que el Verdinegro lo perdía por 2-0 y lo terminó remontando para delirio de su gente. Ese 3-2 final, en el cuarto minuto de descuento en el Bicentenario exime de muchos análisis tácticos y estratégicos. San Martín fue coraje, ganas de ganar y un canto al amor propio. Es que comenzó torcido porque Madryn, en la primera que tuvo, lo lastimó feo cuando Marinucci venció a Avellaneda. Ese primer golpe impactó en San Martín que demoró no menos de 10 minutos para reacomodarse. Fue al frente y Madryn lo puso casi nocaut cuando a los 35" de ese primer tiempo, Castillo puso el 2-0. Un mazazo del que San Martín intentaría despertar cuando descontó el capitán Botinelli faltando apenas 7 minutos para el final. Esa esperanza abrió el partidazo del complemento. Es que en el segundo tiempo, San Martín fue una tromba. Futbolísticamente superó a Madryn que ya no fue el rival ordenadito y contundente. El corazón Verdinegro lo pasó por encima y solamente las tapadas de Ojeda a Penco, los dos tiros en el travesaño de Giménez y Botinelli sostenían la ventaja sureña. Pero San Martín no se iba a ir sin nada. Antuña movió el banco, apostó a ganador con lo que tenía a mano y a los 33" empezó a creer que se podía cuando Nico Franco puso el 2-2 que enardeció todo en el Bicentenario. Y claro, con más de 15" por jugar, San Martín decidió ir por el premio mayor a una tarde de enorme entrega en todos. Fue, buscó, generó opciones pero no podía. Deportivo Madryn ya había elegido defenderse como podía para tratar de llevarse algo de San Juan. Llegó el tiempo de descuento y el final de una película de gloria cuando Seba Penco decidió ser el héroe de San Martín para demostrar que con el corazón en la mano, siempre se puede aunque parezca imposible.

Merecido. San Martín lo había buscado con lo que tiene a mano. Remontó el 0-2 y terminó de fiesta en el Bicentenario para ganarle a Madryn.

UN VESTUARIO EUFÓRICO

La locura del Bicentenario



No fue un partido más. Fue una victoria trascendental por el modo, por el rival y por la respuesta de un plantel que parece consolidado definitivamente y que comulga absolutamente con la idea del cuerpo técnico. Los abrazos a Penco, los saludos de Lemos, la alegría de Giménez. Todo fue fiesta y en el corazón del Bicentenario, el que decidió llevar la voz cantante fue el entrenador, Raúl Antuña: "Estoy contento por los muchachos. Ellos se merecían ganar un partido para disfrutar esa euforia. Hicimos un muy buen partido y creo que estar abajo por dos goles era demasiado castigo. Nos llegaron y nos complicaron y eso tenemos que verlo, pero me quedo con la reacción de todos. Cada uno dejó todo para tratar de darlo vuelta y por su mérito exclusivo, lo consiguieron. Cuando llegamos al empate, todos se decían lo mismo: que iban por el triunfo. Y así lo lograron. Es un día muy gratificante para todos y para mi, es especial lo que vivió Seba Penco porque un goleador de su nivel, siempre necesita del gol y hoy hizo uno muy importante. Estamos bien, con un plantel que se brinda y que nos ayuda a seguir creciendo como equipo para que San Martín mejore".

Brown de Adrogué no pudo

Brown de Adrogué, que tenía la chance de acercarse a solamente un punto del segundo escalón de la tabla, no pasó del empate 1-1 de local con Independiente Rivadavia de Mendoza, en partido de la duodécima fecha del torneo de la Primera Nacional. Ezequiel Vidal abrió la cuenta para los mendocinos (11m ST) y lo empató Juan Mendoza nueve minutos después. Con la igualdad, Brown quedó tercero con 21 unidades, debajo del líder, Belgrano de Córdoba, que suma 28 y esta fecha quedó libre; y de San Martín de Tucumán, que tiene 24 tras perder anoche por goleada con Mitre de Santiago del Estero por 4 a 0. Otros resultados: San Telmo 3 - Temperley 1, Atlanta 0 - Estudiantes de Río Cuarto 0, Chacarita 2 - Quilmes 2.

La fecha seguirá hoy con Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (14.10), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (15), Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Maipú (15.30) y Güemes-Almirante Brown (19).