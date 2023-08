La colecta que lidera Santiago Maratea con los hinchas de Independiente para pagar las deudas del club volvió a dar un nuevo paso tras el desembolso de los 3 millones de dólares que realizaron a fines de junio para cubrir parte del conflicto con el América de México. El influencer informó en sus redes sociales que el Rojo utilizó dinero que había sobrado de la iniciativa para cubrir un saldo pendiente con Boca Juniors por el pase de Pablo Pérez, quien arribó a la entidad de Avellaneda en 2019.

Maratea confirmó que depositaron el viernes previo a las elecciones un total de 110.820 dólares para terminar con ese descubierto financiero que tenía la entidad con el Xeneize. “El viernes pagamos 110.820 dólares, que en pesos fueron 31.911.000 pesos. De pagar esa deuda, por ejemplo hoy, serían 40 millones. Básicamente nos ahorramos, o no perdimos, 8 millones de pesos”, explicó en su perfil de Instagram para aclarar que la transferencia se realizó en la previa a las PASO para evitar una posible devaluación del peso.

Al mismo tiempo, detalló los gastos que se pagaron también por el fideicomiso, incluida una suma de 14 millones de pesos para su rol. “Yo cobro por fiduciario, cobré esta vez, 14 millones de pesos. Por la transparencia saben que cuento todo. ¿Saben cuánta plata nos ahorramos por la movida que hicimos? 15 millones de pesos. En algún punto, el gasto que se hace en mí queda absorbido por la movida que hicimos. Los gastos del fideicomiso fueron de 50.600 dólares. Los pagamos el viernes a 27.805.000 pesos”, sentenció.

Cabe destacar que el Rojo depositó 4 millones de dólares al América semanas atrás para cubrir la deuda por Cecilio Domínguez y acordó un plan de pagos para depositar los casi 2 millones de dólares restantes. Serán tres cuotas en total: noviembre 2023, junio 2024 y diciembre 2024.

Maratea aclaró que su idea era pagar la primera cuota, pero recién se podrá hacer eso a fin de año: “Estábamos juntando plata para pagar la primera cuota de la deuda con el América de México que se paga en noviembre. Son aproximadamente 700 mil dólares y nosotros habíamos juntado como 300 mil. Teníamos 90 millones de pesos. Ahora, el peso se devalúa y de acá a noviembre va a ser mucha menos plata. Llamamos al América de México y dijimos: Hola, ¿te podemos ir pagando lo que tenemos? Así no se nos devalúa la moneda. Y el América de México nos dijo... No. Pérdón, no es el América de México el que no nos permitió pagar, es el banco”.

“Pregunté por qué no. Dice el contrato que esa deuda hay que pagarla en noviembre, no antes. Son como 300 mil dólares que teníamos, ahora valdría menos porque el peso se devaluó”, agregó.

Frente a esa situación, y evitando que los pesos acumulados se devalúen, decidieron cancelar la deuda por Pablo Pérez: “Había que buscar una deuda que tuviera Independiente en dólares y se pueda pagar en pesos. O que sea en pesos. Pero la mayoría de las deudas son en dólares. Lo primero que pensamos que podíamos pagar eran los gastos del fideicomiso, que se pagan al dólar MEP. Abogado, contadores, auditores, yo como fiduciario. Si lo pagas antes, ahorras más plata en un país con devaluación. Pero no quería pagar sólo los gastos del fideicomiso porque quedaba medio mal. Entonces seguimos buscando alguna deuda que podamos pagar, que nos alcance la plata. Y ahí apareció la deuda de Pablo Pérez, una deuda para Boca que tenía Independiente de 110 mil dólares”.

Además, informó que finalmente pudo abrir la cuenta en el exterior para que los hinchas que viven fuera de Argentina puedan depositar también dinero: “Ya está habilitada la cuenta del exterior. Ya está habilitada para recibir transferencias desde el exterior. No es tan fácil como mandar pesos, pero esto es para la gente del exterior y debe estar acostumbrada que mandar plata a Argentina no es fácil. Te cobran por hacer las transferencias y demás. Armamos todo un sistema para que puedan transferir la plata en el fideicomiso”.