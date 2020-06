El ala-pivote Luis Scola, campeón olímpico y figura histórica del básquetbol argentino, anunció ayer que no seguirá jugando en el Olimpia Milano de Italia y que en las próximas semanas evaluará si se retira o no de la actividad, lo que significaría que no integraría la Selección Argentina que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Tras pensarlo seriamente, tomé la primera decisión respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milan ni en otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un gran ambiente y me sentí en casa", señaló el ex jugador Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets de NBA.

El porteño de 40 años, que se inició en Ferro, continuó expresando en su anunció: "Por otro lado, aún no tengo decidido si me retiraré del básquetbol o jugaré en otra competencia. Tomaré la decisión final en las próximas semanas".

Por su parte, Giorgio Armani, Propietario del Olimpia, expresó: "Luis Scola es un gran campeón y fue un inmenso honor tenerlo en nuestro equipo de Olimpia". El afamado diseñador de modas y dueño del equipo culminó su mensaje en la red social Instagram diciendo: "En su extensa carrera, ha sido honrado por sus habilidades deportivas y humanas, algo en lo que siempre creímos, y en los meses que pasamos juntos nos demostró su seriedad y dedicación para alcanzar metas inesperadas. Por todo esto le agradezco y espero verlo jugar los próximos Juegos Olímpicos".

Campeón olímpico y dos veces subcampeón del mundo son sus logros de Selección

La determinación sobre si Scola seguirá jugando o no tendrá una gran repercusión en el seleccionado argentino ya que se espera que el jugador subcampeón del mundo forme parte del equipo que participará de los Juegos.

Scola había llevado tranquilidad al seleccionado argentino de básquet hace exactamente un mes, cuando en un podcast con su compañero de equipo Nicolás Laprovittola anunció: "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue". E incluso bromeó con el base del Real Madrid: "Si vos jugás, yo juego. Mirá, te lo contesto con una contrapregunta: ¿vamos a jugar en Tokio?"

La noticia conocida ayer genera dudas sobre lo que ocurrirá en su futuro cercano. Sólo Scola y sus ganas lo saben.