”Todo parado”. Con estas dos palabras, el presidente de Desamparados, Juan Valiente, resumió el presente del club a nivel futbolístico debido al parate que generó la pandemia del coronavirus hace ya más de cuatro meses. En Puyuta, como en otros clubes del país y la provincia, lo que reina es la incertidumbre por saber cuándo volverá la acción.En ese contexto, la tranquilidad dirigencial pasa por haberle cancelado al plantel los sueldos de junio y entonces haber llegado al final de los contratos sin ninguna deuda.

El caso del técnico, Nazareno Godoy, quien se encuentra realizando la cuarentena en su provincia natal, es ‘similar’. “Tiene contrato con el club hasta octubre,que es la época del año pasado cuando asumió. Estamos en contacto con él, pero de ambos lados sabemos que no está claro cómo va a continuar la relación”, profundizó Valiente. Es que el coronavirus frenó la temporada del Federal A cuando le restaba a cada club siete partidos por disputar de la fase inicial. Por el momento, el víbora no está en zona de pelear por un ascenso ni tampoco para descender.

Cómo y si es que finalmente se completará, aumenta todavía más la falta de certezas a futuro. “Actualmente, contamos con los jugadores que son de las inferiores del club, pero aquellos que eran de afuera y tenían contrato ya quedaron en absoluta libertad de acción. No podemos ofrecerle a nadie nada porque no sabemos qué presupuesto tendremos, ni cuándo se habilitará la actividad. Es todo muy raro y feo a la vez”, graficó Valiente. A nivel institucional, el máximo directivo destacó que “nos encontramos al día con el tema de los pagos de servicios esenciales y en ese aspecto ha sido importante que más del 60% del padrón de socios haya seguido pagando pese a no poder venir a las instalaciones”. En ese punto, la dirigencia viene realizando los últimos jueves de cada mes un sorteo entre los socios que tienen su cuota al día de siete camisetas oficiales de Desamparados. “Es una forma de agradecer el apoyo que están teniendo con el club en momentos donde la economía está tan complicada en todas las familias”, cerró

Valiente.

Nuevos rubros

Por el parate del fútbol, jugadores de distintos clubes decidieron afrontar nuevos emprendimientos. En el caso de Desamparados, por ejemplo, Nicolás Sottile comenzó con la venta de bebidas y Pablo Jofré se metió en el rubro de la verdulería.