River igualó 0 a 0 con Palestino en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores que se jugó en el Monumental, con sus tribunas desiertas debido a la sanción que el club de Núñez debió purgar por los incidentes ocurridos antes de la frustrada final del año pasado ante Boca.

Este duelo marca un hito ya que es la primera vez en la historia que River juega sin público en su estadio. Había sido local a puertas cerradas dos veces, pero fuera del Monumental: tras el descenso y los desmanes ocurridos la tarde del empate ante Belgrano en 2011, debió enfrentar a Desamparados de San Juan en la cancha de Huracán y a Defensa y Justicia en San Lorenzo por la B Nacional.

Ante ese triste panorama de butacas desocupadas y silencio absoluto, el conjunto de Marcelo Gallardo (quien, una vez más, no pudo estar en el banco por estar suspendido) no consiguió hacer pie de entrada, en parte por la prolijidad de un adversario que no parecía dispuesto a encerrarse en el fondo.