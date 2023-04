Barracas Central, con los sanjuaninos Álvarez y Cantero como titulares, superó hoy a Platense por 1 a 0 como local, en el partido que dio inicio a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y que tuvo un polémico arbitraje de Ariel Penel.



El único tanto lo hizo el exjugador de San Martín, Nicolás Capraro, a los 15 minutos del segundo tiempo.



Barracas Central cortó así una racha de cinco sin ganar y llegó a los 12 puntos en el campeonato, mientras que Platense perdió un invicto de cinco juegos -tres victorias seguidas- y suma 16 unidades.



El arbitraje de Ariel Penel no pasó inadvertido porque perjudicó claramente a Platense y no le dio un penal por mano de Alexis Domínguez en el complemento y además debió expulsar a Carlos Arce, quien ya amonestado cometió varias faltas.



En el inicio, Barracas Central mostró mayor intensidad, asfixiando al mediocampo visitante aunque no aprovechó las primeras situaciones claras que se presentaron en la tarde porteña.



Sin embargo, el defensor Nicolás Capraro aprovechó una desatención defensiva de Platense, con una mala salida de Ramiro Macagno tras un centro perfecto de Iván Tapia, y adelantó al 'Guapo' en 15 minutos.



El encuentro se hizo de ida y vuelta en el tiempo restante de la etapa inicial, con imprecisiones de ambos en las ejecuciones pero con el aprovechamiento de las cortas dimensiones del estadio Claudio Tapia.



Platense comenzó el complemento de mejor manera que su rival aunque Martín Palermo apeló al triple nueve con las entradas de Ronaldo Martínez y Mauro Quiroga, quienes se sumaron al goleador Nicolás Servetto, con el objetivo de buscar por arriba lo que no consiguió con las asociaciones de los rápidos.



El conjunto visitante empujó con centros y llegadas con mucha gente al área aunque se topó con Andrés Desábato, quien en dos ocasiones tuvo grandes atajadas y le dio una nueva victoria al conjunto de Rodolfo De Paoli.



= Síntesis =



Barracas Central: Andrés Desabato; Facundo Mater, Francisco Álvarez, Nicolás Capraro y Brian Calderara; Maximiliano Rodríguez, Carlos Arce, Iván Tapia y Lucas Colitto; Alan Cantero y Alexis Domínguez. DT: Rodolfo De Paoli.



Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Franco Diaz, Franco Baldassarra y Nicolás Castro; Vicente Taborda; Ignacio Schor y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.







Gol en el primer tiempo: 15m. Nicolás Capraro (B).







Cambios: en el segundo tiempo: 15m. Miguel Jacquet, Ronaldo Martínez y Mauro Quiroga por Baldasarra, Schor y Taborda (P), 21m. Ricardo Centurión por Cantero (B), 23m. Alexis Sabella por Castro (P), 30m. Juan Ignacio Díaz por Colitto (B), 35m. Maximiliano Zalazar por Morgantini (P) y 37m. Manuel Brondo y Maximiliano Puig por Domínguez y Rodríguez (B).



Amonestados: Arce y Cantero (B). Suso y Marcich (P).







Árbitro: Ariel Penel.



Cancha: Barracas Central.