Diego Maradona advirtió ayer que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "tiene rotos los hue..." con la crisis del fútbol argentino y aseguró al suizo "no le va a temblar el pulso si tiene que desafiliar a la AFA" por el desacato de sus dirigentes a las directivas de la máxima entidad con sede en Zúrich.

El astro le pidió a la dirigentes locales "que no se equivoquen, lean el estatuto y le den bola a la FIFA" para encauzar una crisis institucional que -reconoció- le provoca "miedo de que pare el fútbol en Argentina".



"Infantino me dijo así: 'De los informes que me dan de Argentina ya los huevos me explotan. Y no me va a temblar el pulso en ir a explicarle a cada argentino por qué Argentina no va a jugar más las copas internacionales si queda desafiliada", contó Maradona.



El ex capitán y DT del seleccionado consideró que la crisis de la AFA está "muy caliente y puede terminar en cualquier cosa, con desafiliación, sin dudas".



El problema se tensó al extremo el pasado jueves cuando dirigentes, en su mayoría del Ascenso y el interior, se autoconvocaron para decidir de manera unánime el llamado a una Asamblea Extraordinaria el próximo 15 de febrero con el objetivo de elegir un nuevo presidente de AFA, sin previa reforma del estatuto como exigió la FIFA al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.



"El lunes voy a volver a hablar con Infantino, que ya me dijo que está muy caliente con todo este asunto porque con todo este quilombo que estamos haciendo le estamos faltando el respeto a la FIFA", adelantó Diego, que permanece en Buenos Aires desde la semana previa a la Navidad.



Maradona aseguró que el presidente de la FIFA le reconoció su error en la elección de los miembros de la Comité de Regularización, que estuvo a cargo del dirigente suizo Primo Corvaro.

"Tevez no defraudó ni engañó a nadie con irse a China"





Maradona no le reprocha nada a Carlitos por haberse ido a China. "Hizo lo que tenía que hacer ante una oferta sideral. No defraudó ni engañó a nadie", dijo. "Los de Boca le agradecemos por haber vuelto, pero es hora de que la plata se la lleve un jugador y no un dirigente o un empresario. Si a Riquelme le hubiesen ofrecido 50 millones de dólares en China hoy estaría hablando chino, sin duda. Carlitos no defraudó ni engañó a nadie. Simplemente aceptó una oferta sideral y no tengo nada que reprocharle. Riquelme y Maradona hubieran hecho lo mismo", agregó Diego.



A la hora de responder cuánto pierde Boca tras la salida de Tevez, fue directo: "Muchísimo. Sin Tevez es como que el toro encare mucho más al matador. Es irreemplazable. No hay jugador para comprar en su lugar. Se habla de muchos que pueden venir pero no dan la categoría".