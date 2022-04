River, que jugó con un equipo con mayoría de suplentes, cayó anoche en Córdoba ante Talleres, 1 a 0, ante más de 45.000 espectadores en el estadio Mario Kempes, en encuentro válido por la undécima fecha de la zona A de la Copa de Liga, aunque se mantiene en la segunda colocación y con las chances intactas de avanzar a la fase final.

El tanto del equipo cordobés fue anotado por el colombiano Diego Valoyes a los 8 minutos del segundo tiempo.

El conjunto de Marcelo Gallardo cortó así una racha de tres triunfos al hilo en la competencia y se mantiene con 22 unidades como escolta de Racing (27) junto a Newell"s.

El "Muñeco" Gallardo optó por la rotación para este encuentro debido a la cantidad de compromisos que afrontó en las últimas semanas el equipo entre Copa de la Liga y Copa Libertadores, y nunca encontró anoche un buen funcionamiento con la formación que presentó. Los del portugués Pedro Caixinha (primer triunfo como técnico de la "T"), ya sin chances de meterse entre los cuatro primeros, sumaron su segundo triunfo en el certamen, alcanzaron los ocho puntos y salieron de la última posición, aunque la victoria ayuda sobre todo en lo anímico de cara a los próximos compromisos de Copa Libertadores, competencia que quedó como objetivo principal.

Gallardo, autocrítico

El entrenador de River, Marcelo Gallardo (foto), se refirió a su flojo rendimiento en el Mario Kempes. "La decisión de rotar en gran parte del equipo era la necesidad de gestionar cargas de jugadores con muchos partidos y era un encuentro que servía para sacar conclusiones más allá de funcionamiento. Lo prepararnos dentro de lo que pudimos, con muchos cambios, pero no salió lo que queríamos. Fue difícil, hay que reconocer que no salieron las cosas y seguir adelante", sostuvo el Muñeco. De cara a lo que viene para su equipo, recibiendo a Atlético Tucumán puntualizó que "este partido me sirvió para recuperar algunos jugadores que venían con mucho desgaste y el descanso viene bien".