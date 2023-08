Con el debut del sanjuanino Rubén Botta, Colón pasó a octavos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Lanús, al vencerlo 2 a 0 en un partido disputado en Junín, en el que los flamantes refuerzos le rindieron de manera positiva al entrenador sabalero Néstor “Pipo” Gorosito.



El equipo santafesino se impuso con tantos de Tomás Galván y del paraguayo Jorge Benítez, en un encuentro en el que Lanús sufrió la expulsión de su zaguero Cristian Lema, pero además su centrodelantero Leandro Díaz debió haber recibido la tarjeta roja por pasar el partido peleándose con sus rivales.



Tanto Colón como Lanús terminaron con realidades diferentes la ultima Liga Profesional y eso se notó en el once inicial de cada uno para este encuentro. Néstor Gorosito envió a la cancha a cuatro de los refuerzos como Favio Álvarez, Damián Batallini, Rubén Botta y Alberto Espínola, pero además pretende un total de 10 incorporaciones para la lucha por no descender que deberá afrontar en la Copa de la Liga.



Otro cambio dispuesto por “Pipo” fue dejar atrás la línea de cinco y apostar por un 4-4-2 más tradicional para el once titular. El Sabalero concluyo la Liga con siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo.



Lanús terminó en cambio en cuarto lugar en una muy buena campaña, por lo que Frank Kudelka apostó por ese plantel y a algunas de las incorporaciones les dio espacio en el banco de suplentes.



Luego de los primeros minutos en los que ambos equipos se pararon en la cancha, se prestaron la pelota, los del Sur del Conurbano bonaerense tuvieron su oportunidad en un tiro libre, que Cristian Lema ejecutó con mucha potencia que Ignacio Chicco tapó de manera notable, aunque quedó desarmado ante el rebote, pero Franco Troyansky le pegó muy mal y la tiró afuera.



Colón empezó a meterse en el juego cuando el paraguayo Alberto Espínola remató desde un ángulo cerrado y la pelota dio en el travesaño ante la falta de reacción de Acosta.



A los 30 minutos el Sabalero dio el golpe cuando Batallini recuperó una pelota y se la cedió a Rafael Delgado, que se la cruzó por arriba al ex River Tomás Galván que ingreso a las espaldas de Juan Sánchez Miño y definió ante la salida de Acosta para darles el gol a los santafesinos.



Lanús sintió el golpe y a pedido de Kudelka, dejó los toquecitos intrascendentes con los que daba vueltas alrededor del arco defendido por Chicco, pero la primera etapa finalizó antes de que pudiera hacerle daño a su rival.



En la reanudación, el primer hecho trascendente fue un cruce de faltas y golpes entre Facundo Garcés y Leandro Díaz, que el árbitro Pablo Echavarría no supo resolver ya que solo amonestó al delantero a pesar de que le aplicó un golpe de puño a su rival.



Kudelka casi cambia al centrodelantero antes que lo expulsen, pero el jugador tucumano se fue calmando y finalmente ingreso Augusto Lotti, proveniente del fútbol mexicano, para sumarse a Díaz en el área.



Cuando Lanús decidió buscar el partido, todo se le complicó ya que Lema recibió una correcta amonestación por un golpe, pero luego le habló durante un par de minutos a Echavarría, que decidió expulsarlo por un exceso verbal. El zaguero lo empujó con el pecho al juez y sus compañeros lograron calmarlo.

El zurdo Rubén Botta se convirtió en el conductor de Colón, se movía detrás de los volantes granates y habilitaba a delanteros buscando el espacio vacío, y también invita a subir a sus laterales y mediocampistas propios.



Y Gorosito recibió doble premio por apostar a los refuerzos ya que a los 38, Batallini desbordó, tiro un centro que recibió el delantero paraguayo Jorge Benítez, ex Platense, la paró y se tomó todo el tiempo para clavarla de zurda en el segundo palo de Acosta.



La mala noche no terminó ahí para Lanús, ya que cuando el árbitro lanzó el pitazo final, Leandro Díaz fue a buscar a Facundo Garcés y a Paolo Goltz para pelearse, y eso provocó un amontonamiento de jugadores hasta que finalmente sus compañeros lograron tranquilizar al tucumano, que estuvo “fuera” del partido a lo largo de los 90 minutos.



En octavos de final, Colón se medirá con Talleres, de Córdoba, en una fecha que aún no se definió.