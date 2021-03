Con un gran protagonismo sanjuanino, Jaguares XV tuvo un arranque demoledor en la Superliga Americana. Porque ganó, gustó y encima goleó a Cafeteros Pro 71 a 28 en un partido donde no hubo equivalencias entre un equipo y otro.

Sólo dos minutos le alcanzaron a los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe para abrir el marcador y dejar en evidencia cómo iba a ser la tónica de este enfrentamiento. Porque después de la conquista de Oviedo, vinieron una catarata de tries.

Sí, Jaguares XV alcanzó un nivel alto en el Estadio Municipal La Pintana y con un juego penetrante y bien profundo fue quebrando la resistencia de la franquicia colombiana. Ya sea con los forwards o las corridas de los backs, los argentinos golpearon duro en cada uno de sus ataques (apoyaron siete veces).

Tal vez, la única mancha de su producción en el primer tiempo fue el try que recibió a minutos del final. Pero enseguida se recuperaron, con la conquista de Ezcurra, y se fueron arriba al descanso (47-7).

En la etapa complementaria, Cafeteros volvió a sorprender a Jaguares con Navarro, que anotó por duplicado. Pero pasado el mal trago, los argentinos volvieron a ponerse en partido, defendieron cuando tuvieron que hacerlo y pisaron el acelerador cuando portaron la pelota en la mano (llegaron cuatro veces más al ingoal).

Dos tries de Seba Cancelliere, dos de Cubilla y hasta uno del sanjuanino Federico Gutiérrez para Jaguares XV que sobre el final de pasó de rosca, recibió una amarilla (Wergzyn) y un try en contra tras el kick de Roger y la zambullida de Gonzalo García.

Jaguares XV (71): Francisco Minervino, Martín Vaca y Juan Pablo Zeiss; Federico Gutiérrez y Franco Molina; Francisco Gorrissen, Juan Martín González y Joaquín Oviedo; Felipe Ezcurra (cap) y Martín Elías; Martín Cancelliere, Santiago Chocobares, Tomás Cubilla y Sebastián Cancelliere; Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: Beltrán Salese, Federico Wegrzyn, Joel Sclavi, Tomás Bernasconi, Lautaro Bavaro, Gerónimo Prisciantelli, Teo Castiglioni, Juan Pablo Castro (ingresó en el segundo tiempo).

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Cafeteros Pro (28): Yani Pérez, Jorge Álvarez y Brayhan Pérez; Lautaro Simes y Jhon Carlos Álvarez; Ramiro Tallone Naddaf, Diver Ceballos y Gerson Ortiz; Gonzalo García (cap) y Nicolás Roger; Alejandro Navarro, Jhojan Ortíz, Cristian Rodallegas y Jhon Arley Urrutia; Andrés Álvarez.

Suplentes: Agustín Acosta, Javier Corvalán, Diego Posada, Sebastián Zapata, Felipe Puertas, Julián Navarro, Facundo Pueyrredón, Tomás García.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Tantos en el Primer Tiempo: 2, 15, 17, 19, 23 y 40’, Goles de Elías por Tries de Oviedo, Vaca, González, Chocobares, S. Cancelliere y Ezcurra (J); 34’, Try de Cubilla (J) y 37’, Gol de Roger por Try de Navarro (C).

Resultado Parcial: Jaguares XV 47 – Cafeteros Pro 7.

Tantos en el Segundo Tiempo: 1, 32 y 41’, Goles de Roger por Tries de Navarro, Posada y García (C); 6 y 17’, Tries de Daireaux y S. Cancelliere (J); 20 y 27’, Goles de Prisciantelli por Tries de Gutiérrez y Cubilla (J).Amonestado: 32′, Wergzyn (J).

Estadio: Estadio Municipal de La Pintana, Santiago de Chile.



Árbitro:Federico Anselmi (Argentina).