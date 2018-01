Terminó la gira y tras recorrer trece ciudades de Europa y reunirse con 28 jugadores el cuerpo técnico de la Selección tiene muchas cosas más claras que antes, aunque sería exagerado armar la lista del Mundial a partir de estos datos. El cierre fue este lunes en París, en el Hotel Opera, cerca del Museo del Louvre, donde Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece recibieron a Angel Di María, en la última charla. Se sabe que Fideo es uno de los preferidos del entrenador y las sonrisas de la foto se deben también a que el zurdo delantero está encontrando en el París Saint-Germain una continuidad que necesitaba.

Lo mismo ocurre con Giovani Lo Celso, con quien hablaron el día anterior, y que puede ser una de las sorpresas para Rusia. El ex volante de Central está jugando en el PSG como número cinco, titular. Y desde hace bastante que lo siguen desde cerca.

En París, en cambio, no hubo contacto con Javier Pastore, quien es probable que se vaya al Inter justamente para lograr la continuidad que le falta y que le quita chances en la Selección de cara al Mundial.

Sampaoli y Beccacece llegaron al país este martes a la mañana conformes tras haber marcado en sus agendas todos los encuentros. En Barcelona se juntaron con Lionel Messi y Javier Mascherano, antes de que el Jefecito se fuera a China, donde ya jugó su primer amistoso con el Hebei Fortune. En Sevilla estuvieron con Ever Banega, Gabriel Mercado, Guido Pizarro, Franco Vázquez (un hecho curioso, ya que el Mudo, ex Belgrano, jugó dos amistosos con la selección de Italia), Nicolás Pareja y Joaquín Correa. En Madrid, con Angel Correa y Augusto Fernández. En Lisboa, con Marcos Acuña y Eduardo Salvio. En Londres, con Manuel Lanzini. En Liverpool, con Ramiro Funes Mori, quien todavía no volvió a jugar tras la operación de rodilla izquierda pero que es seguido con atención. En Manchester, con Sergio Romero (preocupa su falta de continuidad, una vez más), Marcos Rojo, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi. En Amsterdam, con Nicolás Tagliafico, recientemente transferido al Ajax. En Bérgamo, con Alejandro Papu Gómez. En Turín, con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala (quien se recupera de un desgarro). En Roma, con Federico Fazio y Diego Perotti. En Milán, con Lucas Biglia y Mauro Icardi. Y en París, con Di María y Lo Celso. Además de los Sub 20 Juan Agüero, en Madrid, y Facundo Colidio, en Milán.

"Sacamos muchas conclusiones. Queríamos escuchar las realidades de cada uno en su club. La actualidad va a tener mucho que ver de cara al Mundial. Buscamos el menor margen de error", explicó el DT, quien contó que a partir de esta semana observará entrenamiento de equipos del fútbol argentino. Los primeros serán Racing y Boca. "La idea es hablar con jugadores y entrenadores. Hay que estar en el foco de todo para sacar las mejores conclusiones", explicó.

El cuerpo técnico también se trajo buenos recuerdos por haber charlado con muchos de los grandes técnicos que viven en Europa: Diego Simeone, Pep Guardiola (y su habitual preparador físico Lorenzo Buenaventura), José Mourinho (y su ayudante Ruí Faría), el holandés Louis Van Gaal (ya retirado, pero un referente histórico), Ernesto Valverde, Massimiliano Allegri, Vincenzo Montella (nuevo entrenador del Sevilla) y Jorge Valdano.

Ahora, Sampaoli tendrá que definir la lista de convocados para jugar el 23 de marzo ante Italia, en el estadio del Manchester City, y frente a España, el 27, en el Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid. Luego llegará el momento de elegir la primera lista de convocados, de 30 jugadores, para luego acortarla a 23 definitivos, pensando en Rusia.

Con respecto a esa lista de convocados para los amistosos frente a Italia y España, una de las grandes preguntas es si estará Gonzalo Higuaín, quien el sábado volvió a anotar con la camiseta de Juventus tras 704 minutos sin convertir. "Él tiene mucha ilusión. Queríamos encontrarnos para ver cómo era su actualidad. Todavía no sabemos si lo vamos a llamar en marzo, aunque es la idea. Si creemos que es necesario que vaya, va a estar", contó Sampaoli.

No será una tarea sencilla, pero esta gira tuvo como objetivo aportar información para ese momento clave. El debut de Argentina en el Mundial será el 16 de junio frente a Islandia en el estadio Otkrytie Arena de Moscú. Luego enfrentará a Nigeria y a Croacia.

Quiénes son los jugadores del fútbol local que visitará Sampaoli y que sueñan con ir al Mundial

Después de un mes girando por toda Europa para ver en primera persona a los futbolistas que está siguiendo de cara al Mundial de Rusia, Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico no piensan descansar. Todo lo contrario. Ni bien pisó suelo argentino nuevamente, el director técnico de la Selección Nacional avisó que esta semana comenzará a recorrer los clubes del ámbito local en los que se desempeñan futbolistas que tiene en su radar.

El plan es idéntico al que llevó a cabo en el viejo continente: presenciar entrenamientos, hablar con sus pares, ver a los jugadores moverse en su hábitat y, claro, conversar con ellos. El objetivo es ir puliendo la lista final que primero tendrá un recorte de 30 y luego, sí, de 23. Serán cuatro los equipos que visitará Sampaoli. El primero será Independiente, luego Boca, Racing y finalmente River.

Aprovechando que el conjunto de Ariel Holan está utilizando el predio de la AFA para practicar, este miércoles el Zurdo de Casilda pasará a observar a los muchachos del Rojo. Fabricio Bustos es quien tiene reales chances de ir a Rusia, aunque también mirará los desempeños de tres que le gustan bastante: Juan Sánchez Miño, Maximiliano Meza y Alan Franco. También dialogará con Holan, un entrenador al que ha elogiado en alguna oportunidad.

Entre jueves y viernes se acercará a Racing para saludar a Eduardo Coudet, con quien lo une una estrecha relación, y reunirse con una de las joyas de la Superliga: Lautaro Martínez. El delantero de 20 años sabe que es complicada su presencia en el Mundial ya que en su puesto pelea con verdaderos peso pesados. Sergio Agüero ya tiene su lugar asegurado y entre Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi se disputan quién será el otro nueve. Pero Lautaro escuchará de boca de Sampaoli que no debe bajar los brazos y que todo dependerá de sus actuaciones. Si los goleadores del fútbol italiano siguen secos y Martínez la rompe en estos meses, quién dice...

En Boca constatará de cerca la recuperación de Fernando Gago (rotura de ligamentos cruzados anterior y lateral de su rodilla derecha). Se estima que el volante pueda volver a jugar en abril de no mediar inconvenientes. Diferente es lo de Darío Benedetto (rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha), quien podría retomar la actividad recién unos pocos días antes del Mundial y no tendrá tiempo de puesta a punto.

Pablo Pérez y Cristian Pavón son los nombres del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto que más lo seducen a Sampa hoy. ¿Y Carlitos Tevez? Deberá remarla mucho para entrar en la órbita del DT santafesino. Tampoco tiene en la mira por el momento a Julio Buffarini ni a Emmanuel Mas.

En su paso por Núñez, hará foco en Enzo Pérez y empezará a tomar contacto con Franco Armani, uno que podría tener una chance como tercer arquero si es que hace bien las cosas con el buzo de River. Atrás quedaron en su consideración Javier Pinola, Jonatan Maidana e Ignacio Fernández, los tres con un nivel actual lejos del ideal. Claro que también habrá cumbre entre Sampaoli y Marcelo Gallardo, de los entrenadores más ganadores del último tiempo en el fútbol argentino.

Curiosamente, no tiene en su agenda visitas a San Lorenzo, en donde juega Fernando Belluschi, ni a Lanús, club en el que se desempeña Lautaro Acosta. Está a la vista: el tiempo corre y el DT celeste y blanco ya va tomando sus primeras decisiones para el armado final rumbo al Mundial.