El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, hará pública mañana la lista definitiva de convocados para los dos trascendentales encuentros frente a Uruguay y Brasil en San Juan del mes próximo por las Eliminatorias Sudamericanas con varios jugadores que serán esperados hasta último momento pero tienen pocas probabilidades de estar presentes en esos partidos.



Argentina visitará a Uruguay el viernes 12 de noviembre, por la decimotercera fecha, en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, de Montevideo, a partir de las 20, y el siguiente martes 16 recibirá a Brasil, en el Del Bicentenario, desde las 20.30, por la decimocuarta.



La lista de "tocados" es bastante extensa teniendo en cuenta las circunstancias decisivas de estos cotejos y el hecho de que se pueden provocar amonestaciones y Argentina tiene a nada menos que 10 futbolistas al borde de la suspensión, ya que de recibir una amonestación más no estarán al siguiente partido.



Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez integran esa decena de jugadores que no resisten otra tarjeta amarilla.



Obviamente que la máxima preocupación pasa por el capitán Lionel Messi, que el viernes abandonó en el entretiempo el partido que París Saint Germain (PSG) le ganó sobre la hora a Lille con gol de Ángel Di María por 2 a 1, aunque en principio el rosarino ya estará presente entresemana para el encuentro de Champions League del conjunto francés ante Leipzig en Alemania.



El que parece definitivamente fuera de combate es su compañero de equipo, Leandro Paredes, lo mismo que Juan Foyth, quienes son los que padecen las lesiones musculares más importantes, aunque en la misma línea los siguen los dos futbolistas de Sevilla, de España, Alejandro "Papu" Gómez y Gonzalo Montiel.



Y para colmo de males esta semana se le detectó coronarivus positivo al delantero de la Fiorentina, de Italia, Nicolás González, y por lo tanto habrá que ver su evolución.



En cuanto a Sergio Agüero, si bien ya se había puesto en duda su retorno para esta doble fecha "porque recién está volviendo a jugar" en Barcelona, el cuadro de arritmia cardíaca que se le detectó ayer hace que hasta el año próximo, como mínimo, el "Kun" no vuelva a ponerse la camiseta argentina.



Previendo todos estos inconvenientes fue que la semana pasada Scaloni, que mañana estará llegando a primera hora a Ezeiza, proveniente de la ciudad española de Mallorca, donde reside y a la que volvió presuroso apenas completada la triple fecha anterior de Eliminatorias preocupado por la salud de sus padres, elevó una pre lista con 33 componentes.



"El lunes se hará pública la lista", anunció el pasado viernes uno de sus ayudantes de campo, Roberto Ayala, hablando de la nómina definitiva, ya que también ratificó la existencia de la anterior, obligatoria de presentar 15 días antes del primer partido para los futbolistas que actúan en el exterior.



Por eso y aunque citará inclusive a los lesionados para ver si existe la posibilidad de que se recuperen en Ezeiza, algo que por ejemplo pudo hacer a principios de este mes de octubre con Exequiel Palacios aunque no con Paulo Dybala, que ahora retornará pero entonces fue convocado y acto seguido desafectado, se agregaron a la nómina dos retornos: los volantes de Sevilla, Lucas Ocampos y Erik Lamela.



Esa lista previa de la que surgen los que estarán en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la última del año (después quedarán cuatro jornadas para finalizar), la componen los siguientes futbolistas:



Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Esteban Andrada.



Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.



Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Leandro Paredes, Ángel Correa, Lucas Ocampos, Alejandro Gómez y Erik Lamela.



Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Lucas Alario, Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez y Joaquín Correa.