Unión de Villa Krause, uno de los clubes más populares de la provincia que años atrás supo ser gran protagonista en el Federal "A" incluso llegando a jugar con equipos de Primera División gracias a Copa Argentina, busca reflotar y volverse a posicionar como el club grande que es. Uno de los pasos fundamentales para ese renacer lo marca lo institucional y en eso este lunes tendrá un día clave cuando se desarrolle la Asamblea que podría desencadenar en un nuevo conflicto.

La institución de Villa Krause no tiene Asamblea hace cinco años. Viene de atravesar periodos complicados con presidentes que renunciaron y prórrogas que se vencieron. El lunes pasado al momento del primer llamado a Asamblea y cuando todo estaba encaminado para que la única lista que encabeza el oficialismo de la mano de Mauricio Acosta fuera la que asumiera, la cita se interrumpió por un grupo de unos 50 socios que se presentaron con el fin de votar aunque no estaban autorizados. Las autoridades decidieron pasar a un cuarto intermedio para este próximo lunes 3 y esa noche se espera que se presente una nueva lista encabezada por Ricardo Torres, aunque desde la lista de Acosta dicen que de concretarse se rompería el estatuto pero de la vereda contraria insisten en que ellos irán avalados por el marco legal.

¿Qué pasó? Personería Jurídica una vez que autorizó para que Unión llame a Asamblea, habilitó un re-empadronamiento a desarrollarse entre el 15 y el 18 de agosto. Según Acosta, actual tesorero del club, esos 50 hinchas que interrumpieron la Asamblea no abonaron la cuota en ese periodo, sino que lo hicieron después creyendo que abonando seis meses estarían habilitados para votar. "Son gente del riñón de Torres que quieren votar de una manera ilegal, violando el estatuto", explicó Acosta.

Según el candidato a presidente del club, la lista de Ricardo Torres no estaría habilitada ya que no se presentó en los plazos establecidos por Personería Jurídica. "Nosotros eramos la única lista que se presentó en tiempo y forma. Nos enteramos que Torres quería presentarse minutos antes de la Asamblea cuando este grupo de hinchas interrumpieron la asamblea. Debido a ese atropello y avasallamiento se pasó a un cuarto intermedio", expresó Acosta. "Torres no se presentó en tiempo y forma, esa lista no podrá presentarse porque significaría violar los reglamentos e ir en contra de lo que dispone Personería Jurídica", agregó.

Juan Ramírez, integrante de la lista de Torres, explicó que ellos se manejaron en el marco legal y están avalados por Personería Jurídica. El ex presidente del club instó a que la Asamblea se desarrolle en buenos términos y sean los socios quienes elijan quien comande el futuro del club. "Nosotros somos dirigentes históricos que siempre nos hemos manejado bien. Queremos lo mejor para el club", expresó.

Hasta antes que se interrumpiera esa Asamblea donde debía realizarse la aprobación de la memoria y balance de los períodos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, habían firmado cerca de 75 socios que serían los únicos habilitados para votar. El lunes podría ser el día "D" en Unión. Eso se verá.

LAS LISTAS

La lista de Mauricio Acosta está integrada también por Luis Algarañaz como vicepresente, Cristian Romero de secretario y Enrique Tello que irá como tesorero. Los objetivos apuntan a "obras institucionales, darle representatividad en todas las disciplinas, transparencia en los números", explicó el candidato a presidente, en tanto que también encabezarán una campaña de socios, volver a recuperar el predio El Bosque )ubicado atrás del velódromo de Rawson, con la habilitación de la cancha con medidas reglamentarias, resembrado e iluminación, entre otras cosas. En cuanto al 12 de Octubre, el actual tesorero dijo que ya se resembró y que la intención en caso de asumir como Comisión Directiva será continuar mejorando esa sede.

Por el otro lado, la lista de Ricardo Torres, ex presidente del club y fiel colaborador durante muchas gestiones, iría junto a Juan Ramírez y otros dirigentes históricos. Si bien trascendió que también irían otros ex presidentes como Daniel Peña y Ernesto Vidal, eso está descartado. Desde esa lista manifestaron que buscarán ser comisión para el bien del club.