Desde antenoche cuando Gerardo Iturrieta envió la renuncia a su cargo en un grupo de Whatsapp, la paz no regresa a la Liga Sanjuanina de Fútbol. Si bien hubo rumores de que habría más renuncias en el seno de la institución de calle Entre Ríos y Santa Fe, no hubo y no habría más según confiaron altas fuentes. Pero a pesar de ese intento de las autoridades por cesar el conflicto, la interna allí continúa.

El manejo del presidente Oscar Cuevas dentro de la Liga sería el principal punto del conflicto entre los integrantes de la Comisión. Ayer, DIARIO DE CUYO habló con el ahora ex tesorero Gerardo Iturrieta, quien expresó que su salida se dio principalmente por el mal manejo entre la autoridad máxima y los integrantes del Honorable Consejo Directivo, integrado por los 18 representantes de los clubes de Primera "A" más un representante de la Primera "B", que son quienes se reúnen semanalmente, discuten y votan por las decisiones del fútbol sanjuanino. "En la Liga no se respetaban las decisiones del Consejo. Se manejaban de forma unilateral", manifestó Iturrieta. El ex tesorero y quien fuera presidente de Colón, también contó que otro de los motivos es la contratación de personal por parte de Cuevas sin el consenso de esa comisión: "Hubo contrataciones de personas de las cuales no ha pagado Tesorería de la LSF, porque hasta para contratar una persona el estatuto prevé que lo debe aprobar el Consejo Directivo, vos no tenés la atribución de poner 7 personas por ser el presidente, el secretario o el tesorero", manifestó. Si bien Iturrieta no dio a conocer detalles del nuevo personal, este diario pudo conocer que se trataría de una kinesióloga, un custodio personal de Cuevas y una secretaria, que sería familiar directa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

Y fue precisamente el aval del presidente de AFA el mayor respaldo para que Cuevas llegue al sillón de la institución madre del fútbol sanjuanino. Es que la asunción de Cuevas fue resistida desde el comienzo mismo, cuando un grupo de dirigentes insistieron por la continuidad de Alberto Platero e incluso plantearon formar nuevas listas para pelear el puesto, pero el aval de "Chiqui" terminó por declinar la balanza en favor del ex presidente bohemio y a 100 días de que asumiera, estalló la bomba con la renuncia de Iturrieta.

Iturrieta presentará su renuncia formal cuando haya reunión de Comisión, después del 21.

Al parecer la gota que rebalsó el vaso se dio el viernes último, día en que la Secretaría de Deportes había llamado a los presidentes de las distintas federaciones donde definieron el parate del deporte. Cuevas había viajado a La Pampa junto a Peñarol y ante su ausencia, envió a Marcelo Illanes, vicepresidente tercero. Esa decisión habría causado molestia entre los dirigentes, pues Cuevas omitió a Rubén Galdeano quien es el vicepresidente primero y también a Roberto Mallea, vice segundo. "Creo que cualquier presidente o integrante de la Comisión que hubiese ido estaba bien, porque todos representan a la Liga", comentó Cuevas ayer en Radio La Voz debido a que no atendió la requisitoria de este medio. Cuevas e Illanes tendrían un fuerte vinculo de amistad, incluso dicen en la Liga que se unieron aún más desde que el "Pato" contrató a Fabricio Illanes (hijo del vice tercero) como refuerzo del Bohemio para el Federal.

"Seguiré trabajando por el deporte desde otro lugar, me sentaré como consejero de Colón. Tengo principios, tengo moral, tengo familia, gracias a Dios me van a ver por lo que soy. Que quieran renunciar otros cargos, te habla a las claras de cómo se vienen manejando las cosas", manifestó Iturrieta. Es que si bien en un comienzo se dijo que podían haber más renuncias, hasta anoche, nada había pasado. Incluso el vice primero Rubén Galdeano negó que él haya pensado renunciar y lamentó la renuncia de Iturrieta: "No se de dónde sacaron que iba a renunciar. Tengo una amistad con Iturrieta y me duele mucho que se haya ido pero creo que se apresuró. Esto es como un trabajo nuevo donde no todos van a coincidir, pero es cuestión de diálogo para ir mejorando", comentó Galdeano.

En su asunción, Cuevas había anunciado que por el aniversario de la Liga, San Juan iba a recibir la fecha por las Eliminatorias, en este caso el choque ante Chile, pero ayer se confirmó que se disputará en el "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero. ¿Qué pasó entremedio? Se supo que a San Juan iría por más, se habla de un clásico sudamericano Argentina-Brasil o la final de la Copa de la Liga Profesional que transita la recta final.

Lo cierto es que el conflicto existe en la Liga. Incluso el malestar incluye también al tema arbitral, que en San Juan están divididas las aguas entre una Asociación y una Cooperativa, también reflejaron que existe un malestar con las autoridades. "Hay diferencias, no se manejan como se deberían manejar. Ahora sin el tesorero no se qué irá a pasar", manifestaron desde la Cooperativa. El punto es que les abonaron las dos primeras fechas y hay seis fechas sin cobrar.

Cuevas, en Radio Sarmiento, reconoció que existen las diferencias dentro de la Liga: "Como pasa en todas las familias, siempre hay peleas, pero creo que esto se tendría que haber hablado en una reunión". Ayer, una fuente oficial dijo que "esto no pasará a mayores. Mañana sigue todo normal", aduciendo que la tormenta ya pasó y que desde hoy la casa estará en orden, ¿pasará?

Los protagonistas

Cuevas defiende su postura

Uno de los motivos que causó mayor malestar es la incorporación de personal en la Liga, al respecto Cuevas contó: "Hay mucho trabajo en las categorías y necesitábamos personal. No cobran un peso, trabajan ad honorem". Además negó que Arturo Tapia, un histórico de la Liga, haya renunciado.

Galdeano llevó calma

Rubén Galdeano, representante de Trinidad y vicepresidente primero de la Liga Sanjuanina de Fútbol, después de negar que haya pensado presentar la renuncia a su cargo, expresó: "El manejo dentro de la Liga fue por consenso. Iturrieta es mi amigo pero creo que se apresuró en irse", comentó.

Iturrieta, de consejero

Si bien ya presentó la renuncia a la Comisión mediante grupo de WhatsApp, Gerardo Iturrieta deberá oficializarla cuando se pueda garantizar una reunión, es decir después del 21. "Seguiré trabajando desde otro lugar, seguro me sentaré como consejero de Colón Junior", manifestó.