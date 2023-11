Víctor Hugo Cabello es de los técnicos con mayor trayectoria en el fútbol sanjuanino. A sus 60 años, este año cumplió 30 siendo técnico de fútbol, carrera que casualmente inició en Sportivo Desamparados, equipo al que enfrentará este domingo desde la vereda opuesta. El "Cabezón", técnico de Sportivo Rivadavia analizó el encuentro clave que se le viene y se ilusionó con dar el batacazo este domingo cuando se enfrenten el Rojo y el Víbora en La Bebida.

"Para nosotros es una final pero para Desamparados también", abre la charla Víctor Hugo Cabello. Es que el partido válido por la tercera fecha del Regional Amateur será clave para ambos: Desamparados porque se armó para ser candidato y aún no pudo ganar, y también para Rivadavia que si bien no se armó para este certamen ya le sacó puntos a San Lorenzo y Colón Junior, dos de los candidatos de la zona. "Es verdad que nosotros no arrancamos como candidatos pero venimos dando pelea. No queremos participar, queremos competir y ganar", expresó el DT que el pasado 15 de abril cumplió 60 años.

El choque del domingo recibiendo a Desamparados despierta mucha expectativa por estas horas en La Bebida. "Sabemos que el domingo es un partido clave para los dos. Es el partido más importante de la historia del club de los últimos años", se sincera el Cabezón, es que el Rojo de La Bebida hace unos años que se instaló en la Primera "A" y viene creciendo a pasos agigantados en esa localidad de Rivadavia. "El club viene creciendo en cuando a lo deportivo y también en infraestructura, Rivadavia de a poco va escribiendo su historia. Venimos teniendo un gran año y en caso de un mal resultado tampoco va empañar todo lo que se ha hecho el club. Hemos sorprendido y estamos en la conversación. Esta zona es muy pareja y va tener definición en las dos últimas fechas", manifestó.

Cómo se espera que se de el cruce en un reducto complicado como el de calle Comercio, Cabello manifestó: "La cancha no te invita mucho a jugar asi que creo que va ser fraccionado el partido. Nosotros vamos a intentar jugar, seguramente Desamparados vendrá también con la presión de tener que buscar el partido. Sabemos el potencial que tiene Sportivo pero esperamos poder ganar", expresó el DT que para este partido ya podrá contar con los futbolistas que vienen de Peñarol: Santiago Ceballos, "Chober" Martín y Javier Gil Casares.

SU CARRERA Y LO ESPECIAL DE ENFRENTARSE A SPORTIVO

Víctor Hugo Cabello cumplió en abril 60 años y con esto la mitad de su vida siendo técnico de fútbol. Si bien pasó por la mayoría de clubes de San Juan, además de dirigir en equipos de Mendoza, San Luis y Córdoba e incluso del exterior, comenzó a dar sus primeros pasos en Puyuta, club al que enfrentará el domingo.

"Si será especial. Mis inicios fueron ahí como ayudante de campo en el año 93", expresa el Cabezón. Después su carrera continuó en Alianza y así fue pasando por la mayoría de clubes de la provincia, "Me faltaron los de Pocito, fueron los únicos que no dirigí. Me faltó dirigir en Primera pero igual no me quejo, todo fue un regalo de la vida que nunca me esperé. Fueron experiencias muy lindas y Dios dirá hasta cuando", expresó el DT.

En total Cabello ganó ocho títulos, dejando su huella en particupar en tres clubes: en Unión donde logró el ascenso y en Del Bono y 9 de Julio, clubes con los que logró salir campeón. Claro que Alianza, San Martín, Desamparados, entre los más importantes de la provincia, también lo tuvieron como DT y siempre dejó su marca. "Ahora quiero dejar algo en Rivadavia, ojalá se me de", expresó el DT que este domingo enfrentará al club que le abrió sus puertas para que diera sus primeros pasos como entrenador.