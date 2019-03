No guarda nada. Andrada pone todo para el choque clave ante el Globito lasherino.

Sabiendo que será el partido más importante del torneo, el director técnico de Desamparados Víctor Andrada realizará cuatro variantes para recibir a Huracán Las Heras. El encuentro por la penúltima fecha de la Segunda Fase del Federal A será clave para Sportivo que, si bien continúa en puestos de clasificación y sigue dependiendo de sí mismo, necesitará ganar por obligación ante el ya eliminado Huracán.



Por eso el entrenador entiende lo trascendental del choque y busca que su equipo se reencuentre con el nivel de juego que venía demostrando antes de la derrota ante Boca Unidos. Copito pondrá toda la carne al asador, retornará Carlos Fondacaro ya recuperado de su lesión y Silvio Prieto, quien no estuvo en la fecha pasada por problemas personales. Con esos dos nombres Sportivo contará con el plus futbolístico que no tuvo ante los correntinos. Fondacaro ingresará por Sottile, que llegó a la quinta amarilla y Prieto lo hará por el lesionado Albarracín. También retornarán Pablo Jofré y Jonatan Lastra quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión. En tanto que ayer, previo a comenzar la practica de fútbol Gabriel Solís sufrió una molestia y no pudo culminar el entrenamiento, el DT lo esperará hasta hoy en caso de no llegar en condiciones su lugar lo ocupará Nicolás Marquevich.



De esta manera, Desamparados formará con Martín Perelman; Gerardo Corvalán, Alfredo González Bordón, Federico García y Darío Ramella; Jofré, Solís o Marquevich, Fondacaro y Lionel Pietkiewicz; Prieto y Lastra. Para los suplentes lo hicieron: Jairo Díaz; Carlos Rojas, Emanuel Décimo, Gabriel Díaz y Mateo Rodriguez; Santioago Ceballos, Nicolás Sottile, Mauricio Aubone y Ariel Sánchez; Michel García y Matías González.

Las entradas para el choque del domingo a las 17.45 se pondrán en venta hoy por las boleterías del club.