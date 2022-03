Eligió continuar en San Juan por decisión propia y por el cariño que le tiene a la provincia. Sportivo Peñarol le abrió las puertas y la presentación bajo los tres palos fue ante Colón de Santa Fe por Copa Argentina. Leonardo Corti es el dueño del arco en el Bohemio, analizó el encuentro ante el "Sabalero", dijo que se "sorprendió" y se ilusionó con sostener esa imagen en el Federal "A".

La derrota 2 a 1 ante el conjunto santafecino que milita en Primera División, mostró una grata imagen del Bohemio, a pesar que llegaron con escaso rodaje futbolístico a ese compromiso pero aún así, Peñarol dio pelea y estuvo cerca del empate. "Me sorprendí. Íbamos pensando en que la diferencia iba a ser mucho más amplia y no porque no confiara en las cualidades futbolísticas de nuestro equipo, sino porque no estábamos en un momento de la pretemporada para afrontar semejante compromiso, sin embargo ni se notó", expresó el arquero ex-San Martín. Lo cierto es que el balance fue más que satisfactorio para los bohemios y consultado sobre si ese parámetro sirve de motivación para encarar la recta final de cara al inicio del torneo, Corti expresó: "Más que una motivación genera una responsabilidad muy grande porque dejamos una imagen buena y ahora hay que trabajar para sostenerla. El partido ante Colón nos generó mucha adrenalina pero eso mismo nos tiene que pasar en el torneo. Fue una demostración de hombría la que dimos". Sobre lo que se encontró en Chimbas, el arquero de 40 años, expresó: "Peñarol es un club que está buscando trascender y lo está haciendo bien. Campaña tras campana viene demostrando que logra una mejoría y eso se nota en lo institucional". Por último, sobre el Federal que comenzará el 27 de este mes y que tendrá un ascenso y cuatro descensos, Corti sostuvo: "Es cruel y mezquino este torneo. El fútbol ha sufrido un descalabro muy grande y contra eso no se puede hacer nada, ojalá hubiera más ascensos, para los clubes se hace muy cuesta arriba".

En Desamparados preparan amistosos

Sportivo Desamparados encarará hoy por la mañana una nueva práctica en la intensa pretemporada que viene realizando, mientras esperan nuevos amistosos para la semana próxima. Desde las 8.30 horas y en la cancha auxiliar del Bicentenario, Sportivo se entrenará hoy y será la penúltima práctica de la quinta semana de pretemporada. Ayer fue jornada de doble turno, hoy la agenda marca un turno matutino y mañana nuevamente por la mañana se cerrará la semana. Para la semana próxima esperan concretar amistosos. Existe la chance de medirse ante Racing de Córdoba pero restará saber si Desamparados logra confirmar el escenario. Es que la idea es jugarlo en San Juan y con público. El único amistoso que disputó fue ante Maipú el lunes pasado.