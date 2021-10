De aquella esperanza de meterse en el Reducido, San Martín chocó con la realidad de estar entre los tres últimos puestos de la tabla. Esa caída abismal tuvo consecuencias y este jueves se formalizó la salida del arquero mendocino Juan Pablo Cozzani, a quien le rescindieron contrato. El 1 había sido protagonista en la derrota contra Ferro del pasado lunes con dos salidas en falso que permitieron el empate del Verde de Caballito cuando San Martín estaba en doble ventaja, pero no quedó ahí el tema porque Cozzani se cruzó feo con los hinchas verdinegros en las redes tras el regreso a San Juan y eso terminó siendo el detonante. La dirigencia decidió su desvinculación y de inmediato, la rescisión del contrato. Juan Cozzani había llegado a préstamo desde Lanús en 2020 cuando se inició el ciclo de Paulo Ferrari en San Martín y fue clave en la gran campaña de San Martín en el torneo de transición donde sostuvo un largo invicto y llegó a pelear el ascenso hasta que fue eliminado por Estudiantes de Buenos Aires. En Copa Argentina hizo un gran partido contra los tucumanos y luego contra Racing. Todo eso sumó para renovar su préstamo pero en este 2021 su nivel fue de mayor a menor, con errores decisivos en partidos como los de Gimnasia de Jujuy y Almagro en San Juan o este último con Ferro en Caballito.

Pero las decisiones fuertes no se quedaron en eso para los popes verdinegros y se informó que los futbolistas Ivo Costantino, Gonzalo Ramírez, Ezequiel Denis y el colombiano Zules Caicedo han sido separados del plantel porque no están en la consideración del técnico Facundo Villalba. A ellos no se les rescindió contrato, pero no jugarán más en San Martín.

Jorge Miadosqui, el presidente de San Martín, fue contundente en su análisis de la situación en el club de Concepción: "Afortunadamente no jugamos con descensos porque si no esto sería más serio aún. Estos jugadores parecería que tienen miedo a ganar. No puede ser que en partidos donde están arriba siempre, terminen sin nada. No alcanza con jugar lindo. Empezamos a tomar decisiones que se deben tomar. Se rescindió con el arquero Cozzani y los otros cuatro futbolistas han sido separados del plantel. Pero esto va más allá y hay que replantear todo para lo que se viene. Se necesita jerarquía", comentó más que molesto.

Un tema aparte es la situación del entrenador Facundo Villalba que llegó en el mes de junio y tiene contrato hasta junio del 2022. Miadosqui no anduvo con vueltas: "Tenemos un contrato vigente hasta el año próximo pero esto es partido a partido para nosotros. Estamos habilitados para tomar decisiones cuando sean necesarias. San Martín tiene expectativas siempre y quedamos demasiado lejos de todo".

No fueron días fáciles en esta semana en Concepción. La temporada está casi perdida y el planteo para el futuro está claro: buscar ese protagonismo perdido. El arquero Juan Cozzani fue el primer nombre que se aleja después de este balance final, pero la lista podría estirarse aun cuando quedan por delante cinco fechas.

Esperando por Tristán Suárez

En paralelo a las decisiones que terminaron con la salida de Juan Cozzani, el plantel de San Martín siguió preparando el partido del domingo ante Tristán Suárez por la fecha 30 del certamen, que comenzará a las 16 en Concepción. El cambio obligado de Leonardo Corti por Cozzani en el arco sería la única modificación que presentaría el técnico Villalba aunque resta definirlo en la práctica de este viernes que será decisiva. Pero la base sería con Corti, Molina, Alvarez, Prósperi y Vega en el fondo; Berterame, Rivero, González y Ruiz en el medio; Giménez y Rescaldani en el ataque, en una formación que se sostiene.