Juan Carlos Crespi disparó contra Juan Román Riquelme, luego de su postulación en la fórmula que encabeza Jorge Ameal para las elecciones en Boca. “Me puede ganar en una cancha, pero en política le paso el trapo”, afirmó en Los Más Grandes.



El candidato a vicepresidente por el oficialismo continuó con su descargo y destacó que “sabrá mucho de jugar, pero no tiene ni idea de cómo dirigir”. Además, agregó: “Estoy contento, porque el 8 (de diciembre) los vamos a pasar a todos por arriba. Creo que la gente va a votar con el corazón”.



Con respecto a la decisión de Riquelme de involucrarse en la política de cara a los comicios que se celebrarán en pocos días, Crespi se mostró de acuerdo. “Lo felicito a Román, quien se postuló y eligió estar en un lugar. Me parece bien. Escuchó las ofertas y decidió, no me molestó lo que hizo”, manifestó.



El dirigente también le pegó a Jorge Bermúdez y destacó que “ganó unas copas, pero el club le pagaba por eso”. En tanto, añadió: “No vino a jugar gratis por los colores. No sé si es hincha de Boca. Veo que hay muchos que arman el equipo de dirigentes y no lo son. Acá tienen que trabajar simpatizantes”.