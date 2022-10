No hay forma de que en Villa Krause la situación institucional mejore. Con una campaña brillante en el plano futbolístico pero en déficit siempre desde el lado dirigencial. Ahora el plantel de Atlético Unión tomó la decisión de no presentarse a jugar este miércoles ante el escolta San Lorenzo de Ullum. ¿El motivo? El plantel de Unión pide que los dirigentes se reunan para arreglar los sueldos. Es que si bien el Regional Amateur ya lleva dos fechas disputadas, los futbolistas no conocen cuánto cobrarán ni cuándo lo harán.

La postal parece repetida porque hace unos meses la amenaza fue la misma y por el mismo motivo, incluso en ese momento el DT Gastón Solera amenazó con irse a días de comenzar el Torneo de Verano. En ese momento hubo una cumbre entre viejos dirigentes que se comprometieron a ponerle el pecho a la situación económica del club, al menos hasta que el club llame a Asamblea para elegir nuevas autoridades. Esa reunión, a la que asistieron ex presidentes como Ricardo Torres, Juan Ramírez y Ernesto Vidal, entre otros, el compromiso de afrontar el presupuesto del Regional existió y el plantel con Solera al frente pudo dar inicio al torneo con cierta tranquilidad.

Al plantel se le adeudan los premios tras obtener la "Copa de Campeones" y el "Torneo de Invierno". La cifra entre los dos supera los 2 millones y medio de pesos.

Pero como el dicho de "las palabras se las lleva el viento", nada de esa promesa se cumplió. Si bien el plantel está líder del Torneo de Verano del fútbol doméstico y suma dos triunfos en los dos partidos disputados por el Regional Amateur (ante Aberastain y ante Boca de Los Berros), la paciencia del plantel se terminó. Este lunes se presentaron a entrenar y le comunicaron al DT que no se presentarán a jugar el choque del miércoles que justamente los enfrenta con San Lorenzo, su principal perseguidor en el torneo local. Solera aceptó la decisión del plantel y los apoyó, pero no fue la misma tolerancia del presidente Daniel Peña cuando los referentes se la comunicaron vía telefónica.

"Estamos hartos ya. Nosotros habíamos confiado en ellos, en su palabra, somos profesionales y damos lo mejor en cada partido pero nadie se interesa en nosotros. Llevamos dos fechas del Regional y todavía no hemos hablado de sueldos, no sabemos cuánto vamos a cobrar, si serán 2 pesos o 10 pesos, ni mucho menos cuándo vamos a cobrar", expresó Matías Guerra, uno de los referentes del plantel de Unión.

Peña, actual presidente del club, se molestó por la decisión tomada. Aún así la medida de fuerza no se modificará. Esa incertidumbre de no conocer cifras de sueldos y sobre todo la ausencia dirigencial, es lo que causa molestia en el plantel de Unión. Hasta el momento es Solera quien viene "apagando los incendios" en Villa Krause por ese amor propio que tiene por el club que hoy le toca dirigir. Solera ya le habría manifestado al plantel ese cansancio lógico de tener que asumir responsabilidades que no le corresponden pero claro, ante esa incertidumbre desde el seno del plantel dijeron que si este martes no hay novedades de sueldos, no se presentarán al partido ante San Lorenzo que debe jugarse en Ullum.