Facundo Della Motta está a una carrera de cerrar su primera temporada en Turismo Carretera. Su meteórico ascenso en el exigente sistema de ascenso que tiene la categoría más popular del país le dio en 2019 la posibilidad de meterse de lleno en el TC, en el que incluso logró un cuarto puesto en San Juan como mejor resultado hasta ahora. Pero el representente local ya mira hacia el 2020 y en su futuro aparece nuevamente el TC, aunque no necesariamente en el mismo equipo, y no descarta sumar otra categoría a su trayectoria.



"No es sencillo llegar al Turismo Carretera y que hoy esté acá fue un trabajo de planificación junto al Gobierno provincial que dio resultado. Sin ese proyecto, mi presente en TC no hubiese sido posible en tan corto plazo. Ha sido un año de aprendizaje, en el que alterné buenos momentos con otros en los que tuve problemas de confiabilidad del auto. Hice todo lo posible para mejorar, incluso trayendo a otro motorista, y en esta última parte estamos logrando un equilibrio. No es una categoría sencilla, hay mucha paridad, muchos autos, grandes pilotos", explicó el sanjuanino.



"Para entender lo que es el TC y lo meritorio que a veces resulta pelear entre los 15 mejores cada carrera o lograr un top 10 yo suelo usar el ejemplo de Agustín Canapino. El mejor piloto del país, el tricampeón del TC y con chances se sumar ahora el cuarto título tan sólo ganó 10 carreras en 10 años dentro de la categoría. Promedia un triunfo por año. Sin dudas, una muestra de lo que es TC", dijo.



Con el aprendizaje de esta temporada, a la que le resta la última fecha del calendario, Della Motta dijo va por más en 2020. "Estoy trabajando para poder asegurarme la participación el año próximo. Estoy convencido en que el éxito viene de la mano de la continuidad. En paralelo a la búsqueda del presupuesto analizo también en qué equipo correr. Tuve ofrecimientos de dos estructuras, además de la posibilidad de seguir en el mismo equipo (Las Toscas Racing). Son propuestas interesantes y fundamentalmente que tienen a Torino, pues por ahora debo seguir compitiendo en la marca", señaló Della Motta. Y confesó, por primera vez públicamente, que su sueño es correr alguna vez con Chevrolet.



Por su parte, para 2020 también proyecta sumar otra categoría, aunque dependerá fundamentalmente del presupuesto. "Es una posibilidad que estoy evaluando seriamente porque entre carrera y carrera pasan aproximadamente 20 días. Para tener el training de algunos de mis rivales es importante hacer al menos otra categoría. En este proyecto analizo algunas opciones, como sumarme al TC Pick UP (la categoría de las camionetas que crece a grandes pasos), al Top Race o al Súper TC2000. No es sencillo pero lo voy a intentar", adelantó el sanjuanino.

Performance

4

Fue la mejor posición final de Della Motta hasta ahora, en 12 carreras disputadas en 2019 en el TC. Y lo logró nada menos que en el Circuito San Juan Villicum, en agosto, el día que largó desde la pole.

Su marca

Desde sus inicios en el automovilismo, Della Motta pasó por varias categorías nacionales y también incursionó en Europa. Y en 9 años logró cuatro títulos: Copa Megane (2008), TR Junior (2012), TC2000 (2014) y TC Mouras (2017).

Martínez probará un TC Pista Mouras

Tobías Martínez, flamante campeón de la Fórmula Renault Plus, se prepara para cambiar de categoría. Y tras una gestión justamente de Facundo Della Motta, el joven piloto sanjuanino probará el lunes próximo un auto de TC Pista Mouras. Este es el primer escalón en la escalera de categorías para llegar al Turismo Carretera, que es el objetivo de Martínez. Por otro lado, Tobías también lucha en la Fórmula 2.0, que este fin de semana se presentará en Buenos Aires junto al Súper TC2000. El sanjuanino marcha cuarto a sólo 12 puntos de la vanguardia.