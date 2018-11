Si bien el reclamo de Gremio quedó desestimado, la Conmebol tiene decidido aplicarle una dura sanción a Marcelo Gallardo por haber ingresado, estando suspendido, al vestuario en el entretiempo de la semifinal de la Copa Libertadores.





Se espera que la decisión se haga oficial durante la tarde, pero lo cierto es que el Muñeco deberá purgar una suspensión de varios meses. La idea original es que sea de entre 6 y 9 meses, pero River apelará para reducir la pena.





En Núñez son optimistas de que no pasará de los tres meses efectivos, y que además no le impediría una eventual presencia en el Mundial de Clubes, ya que es un certamen que depende directamente de FIFA y no de Conmebol. De todos modos, para esto aún falta demasiado.