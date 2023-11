En vísperas de los cuartos de final de la Copa de la Liga, la fase regular del certamen doméstico concluyó con la entrega de las últimas plazas para las competiciones internacionales. A la espera de lo que sucederá con la final que animarán Estudiantes y Defensa y Justicia en la Copa Argentina, que también entregan cupos para cruzar las fronteras, los equipos argentinos ya conocen sus próximos destinos para la temporada del próximo año.

Uno de los hechos más llamativos es que los participantes más ganadores de la historia de la Copa Libertadores no estarán en la máxima cita de la región. Boca Juniors, con seis ediciones ganadas, e Independiente, el que más veces se quedó con el trofeo desde su creación, son los únicos de los Cinco grandes, que no representarán al país en el certamen más codiciado de América.

Lo que más impacta es la ausencia del Xeneize, porque el Rojo estará cumpliendo en 2024 nada menos que 40 años desde que ganó su última Libertadores en 1984, cuando obtuvo la Séptima que se tornó inalcanzable y que justamente tanto obsesiona a los fanáticos de la azul y oro. Por eso, el hecho de no haber logrado el objetivo para conformarse con el consuelo de disputar la Copa Sudamericana generó repercusiones impensadas en el club porteño. Sobre todo, por haber llegado a la reciente final en el Maracaná, donde el conjunto de Jorge Almirón cayó frente al Fluminense.

Más allá del farragoso proceso electoral en que llega este revés deportivo en la entidad del Xeneize, su ausencia en la Copa Libertadores le representará una importante pérdida de millones de dólares y la expectativa en los fanáticos se diluirá en lo que pudo haber sido y no fue. Por empezar, no es lo mismo armar un plantel pensando en ganar la Libertadores, que hacerlo con la mente puesta en la Sudamericana, algo que para un gigante como Boca termina convirtiéndose en un objetivo menor. Y como un año es mucho tiempo, esto también se hace extensivo al socio, que pese a su fidelidad inclaudicable, no siente la misma motivación por una competencia que por otra.

Por si todo esto fuera poco, Boca no se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga, y por lo tanto no podrá subirse a esa última chance de llegar a la Libertadores, dado que el campeón también se subirá al tren que tiene boletos garantizados para River Plate, Talleres, Rosario Central, San Lorenzo y el ganador de la Copa Argentina.

Desde 2017 que el club de la Ribera no se quedaba afuera de una edición de Libertadores, 10 años después de su último título en esta competencia en 2007, con Miguel Ángel Russo como entrenador y Riquelme como estandarte y figura dentro de la cancha. En este contexto, la Conmebol dio a conocer el calendario para las dos citas más importantes del continente que se detallan a continuación:

Copa Libertadores

Fase preliminar: del 7 de febrero al 13 de marzo.

Fase de grupos: del 3 de abril al 29 de mayo.

Octavos de final: del 14 al 21 de agosto.

Cuartos de final: del 18 al 25 de septiembre.

Semifinales: 23 y 30 de octubre

Final: 30 de noviembre

Copa Sudamericana

Fase preliminar: 6 de marzo.

Fase de grupos: del 3 de abril al 29 de mayo.

Playoff previos a los octavos de final: del 17 al 24 de julio.

Octavos de final: del 14 al 21 de agosto.

Cuartos de final: del 18 al 25 de septiembre.

Semifinales: 23 y 30 de octubre

Final: 23 de noviembre