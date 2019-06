Dejó todo y más... Juan Martín se lamenta sobre la red por un punto perdido. El tandilense se quedó afuera del Grand Slam parisino en octavos, pese a un gran esfuerzo durante más de tres horas.

Fue apenas su tercer torneo desde que dejó atrás la recuperación de la lesión en su rodilla derecha, que incluyó un parate forzado del circuito de más de medio año. Y también representó el regreso a los Grand Slam sabiendo que defendía en este Roland Garros nada menos que la semifinal del 2018. Pero está claro que Juan Martín Del Potro tenía otro "objetivo" y lo cumplió: salir sano del polvo de ladrillo parisino, en un torneo de gran exigencia. Su despedida se dio ayer en octavos de final ante el ruso Karen Khachanov, quien desde el lunes será top ten por primera vez. La Torre, en tanto, se quedará afuera de los diez mejores debido a los puntos que cederá. Aunque el tandilense, de 30 abriles, sabe que lo importante es que su cuerpo le respondió en los cuatro partidos que afrontó, sobre todo en el duelo de ayer donde fue llevado al máximo físico y mental durante más de tres horas.



"Más allá de la dura derrota, mañana (por hoy) vamos a hablar de mis próximos torneos, que serán posiblemente Queen's y Wimbledon. Y ahora no estoy hablando de tiempo de recuperación, de rehabilitación. Eso es lo que quería con este torneo", analizó. Delpo entiende que no es momento de mirar el ranking con su consecuente caída, sino enfocarse en el cuerpo y eso ayer le brindó una buena noticia. Estuvo al máximo durante los cuatro sets que se disputaron en la cancha Suzanne Lenglen y que lo vieron finalmente derrotado por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3. La explicación a su caída pasa por la falta de contundencia en el primer set para quebrar el saque del gigante ruso de también 198 centímetros de estatura. Tuvo cuatro chances y nunca pudo completar la misión. Al revés, en su segunda oportunidad el ruso hizo esa diferencia inicial clave. Con el 0-2 parcial, Juan Martín sacó su mejor tenis y pudo descontar, pero en el cuarto el gran nivel de Kachanov lo dejó sin oportunidades, pese a todo el esfuerzo que puso y al aliento constante del público, incluyendo a un tal Carlos Bianchi (ver aparte).



"La segunda semana era para disfrutar, jugando un partido contra Karen, que es muy bueno. Me voy haciendo un gran torneo para lo que vine a hacer y para mis condiciones de hoy en día", subrayó. Justamente en su contexto actual, el tandilense tiene claro que estos octavos de final son "su lógico techo". No será sencillo volver a los primeros planos nuevamente, aunque ya demostró en varias ocasiones que es capaz de resurgir de las cenizas.



"Siempre tuve que ir de atrás. Rescato la pelea hasta el final, no bajar los brazos por una cuestión física, de salud. Eso es lo positivo", cerró su balance poseliminación.



En dos semanas deberá ir a jugar al pasto, superficie que le siente mejor aún que el polvo de ladrillo. Su saque y potencia con la derecha lo hacen un rival de temer. Con un buen descanso y más ritmo de competencia, Juan Martín seguirá escalando la cuesta para volver a ser.

Lo que viene



Ante un candidato



Khachanov se las verá en cuartos de final con Dominic Thiem, quien superó ayer al local Gael Monflis con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2. El austríaco, de 25 años, es uno de los mejores jugadores en polvo de ladrillo de la actualidad y defiende los puntos de la final en el 2018.

En las semis





Ya eliminados del cuadro de singles, los argentinos Guido Pella (foto) y Diego Schwartzman viven una linda aventura en Roland Garros. Este lunes vencieron a la dupla conformada por el holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau, décimos preclasificados, por un doble 6-4 y se metieron en las semifinales del torneo de dobles del segundo Grand Slam de la temporadas.



La pareja albiceleste ahora espera a los vencedores de la llave que protagonizarán hoy martes los serbios Dusan Lajovic y Janko Tipsarevic contra los alemanes Andreas Mies y Kevin Krawietz.



"Hasta este año nunca había ganado en dobles. Ahora me la estoy creyendo. Hoy me sentí bien. Me ayuda mucho la confianza y estar sacando bien. Hicimos un gran partido", contó Pella apenas finalizado el partido en diálogo con ESPN.



Por su parte, Schwartzman se fue muy contento por el nivel que mostraron ante una pareja "con muchas variantes" que está habituada a este tipo de competencias. "Estamos en semis. Nos lo merecemos. Estamos jugando bien", señaló el Peque.



Ahora, a un paso de la final, Pella deberá resolver un pequeño problema que le surgió como consecuencia de este racha triunfal como doblista: tenía reservado un vuelo para ayer y ahora tendrá que buscar la manera de reprogramarlo.

Un Virrey en París





En el Court Suzanne Lenglen ayer estuvo observando a Del Potro nada menos que Carlos Bianchi (foto). Ya es costumbre ver al Virrey presente en los principales acontecimientos deportivos de París, ya que se sabe de su afinidad con la capital francesa, en donde se desmpeñó como futbolista profesional. Es más, Bianchi está dentro de los diez máximos anotadores de la historia del Paris Saint-Germain. Lo que si ayer, Carlos no pudo darle una mano con su famoso "celular de Dios' al tandilense.