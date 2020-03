La imagen impacta. No hay balón número cinco ni redes, ni arcos ni nada. Hay 120 camas. Todas separadas por menos de un metro y distribuidas en distintas filas. Donde se suele hacer un deporte tan sano como pujante como es el futsal ahora hay más de un centenar de camas listas para ser ocupados con enfermos de coronavirus.

Se trata de la realidad del país y por eso la Asociación del Fútbol Argentino que comanda el sanjuanino Claudio Tapia quiso aportar parte de su inmensa infraestructura. Fue así que se decidió hacer un "hospital" en el gimnasio de futsal que hay en el predio de Ezeiza, en Buenos Aires. De esta manera se busca desde la AFA colaborar con el Gobierno para la disponibilidad de lugares en caso que la pandemia del coronavirus se profundice y los lugares de sanidad no den abasto.

En sus cuentas de redes sociales y en la página del organismo, la AFA ayer difundió cómo quedó el gimnasio con las camas.

A su vez, en un comunicado publicado días atrás se remarcó que el doctor Donato Villani será el Coordinador del área médica de la AFA y Rubén Moschella, histórico directivo del ente mayor del fútbol en el país, serán los encargados de la logística.

Esta iniciativa de la AFA se suma a la impulsada por muchos clubes de primera y del ascenso. En las últimas horas, Lanús comunicó que su pensión también estará a disposición (la misma cuenta con 170 camas), Racing envió una carta al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al Intendente de la ciudad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunciando que sus instalaciones también estarán a disposición para contribuir a la prevención y atención de la pandemia de coronavirus. "En tal sentido, el Centro Deportivo, con 2400 metros cuadrados, y el extenso playón contiguo al estadio quedan disponibles para las acciones y usos que la Provincia y la Municipalidad estimen convenientes y oportunas. Asimismo, la proximidad de dichas instalaciones con el Hospital Fiorito, en el centro de Avellaneda, podría ser de utilidad y funcional en caso de eventuales derivaciones y traslados", reza el comunicado.

Matías Almeyda, ex jugador de River y actual entrenador de San José Earthquakes de la Major League Soccer, también se sumó y ofreció su predio a la Municipalidad de Tigre, además de que a través de su cuenta de la red social Twitter dejó un mensaje de concientización a la población y pidió colaboración a todos los azuleños.

Días atrás, Boca, San Lorenzo, River, Racing, Banfield, Newell"s y Rosario Central, entre muchos otros, anunciaron la misma medida y pusieron sus hoteles, predios y concentraciones a disposición del Gobierno Nacional para la lucha contra el coronavirus.

Al igual que pasa en los más altos cargos políticos, las diferencias en el mundo del fútbol en el plano dirigencial parecen haber quedado de lado.

Está claro que cuando la salud está en juego, las mezquindades tienen mucho menos sentido. Al menos, eso se refleja en todos estos gestos de los clubes argentinos y su casa madre, la AFA que conduce Chiqui Tapia.

Lo que viene

Decisión

En distintos ámbitos dentro de la AFA comienza a tomar fuerza la idea de dar por terminado los torneos de la actual temporada, aunque se debe resolver todo esto en el Comité Ejecutivo.

La predicción de Batista

Desde 1992 que está en Boca y por sus manos no hay ídolo que no haya pasado. En los últimos años, la cabellera blanca permite reconocerlo con facilidad cuando asiste a algún entrenamiento. Y si bien aparece cada vez menos en público, últimamente empezó a expresarse a través de las redes sociales.

"Durante la peste negra ni los médicos ni la población sabían a qué se estaban enfrentando. Nosotros SI sabemos a qué nos enfrentamos y cómo podemos tratar de evitar contagiarnos y contagiar!! No seamos bo....dos!!!!!!! Respetá la cuarentena! Demasiada gente en la calle!!!!", dijo el encargado máximo de la medicina en Boca, Jorge Batista, en su cuenta de Instagram.

Y luego agregó: "En la edad media se morían por desconocimiento. Y ahora muchos vamos a enfermar y/o morir por boludos, y no me quiero meter en un tema político que no me corresponde ni me interesa, pero por falta de educación", afirmó el facultativo de 54 años.

GRANDES ESTADIOS, COMO HOSPITALES

Metamorfosis de gigantes



El coronavirus obligó a cancelar los partidos de fútbol en casi todos los rincones del planeta. Sin embargo, sus escenarios comienzan a tomar protagonismo para combatir al Covid-19, ya que en distintas partes del mundo están siendo acondicionados como hospitales de campaña o como centros sanitarios para atender a los afectados por el brote del virus.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, confirmó que el Maracaná, estadio en el que se celebraron las finales de los Mundiales de 1950 y 2014 y escenario principal de los Juegos Olímpicos de 2016, se convertirá en un hospital de campaña para tratar a enfermos de coronavirus. Tiene capacidad para unas 78.000 personas tras la remodelación a la que fue sometido en 2014. Otros estadios de Brasil, como el Pacaembú de San Pablo, también abrirán sus puertas a los enfermos de Covid-19 de baja complejidad, con el fin de que los más graves puedan recibir atención sin problemas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la red pública.

A su vez, clubes como el Corinthians, el San Pablo y el Santos ofrecieron también sus instalaciones para garantizar la atención médica. El estado de San Pablo es el más afectado con los casos de Covid-19, con la capital paulista como epicentro.

En tanto, en España, el Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes de España (CSD) impulsaron que el estadio Santiago Bernabéu se convierta en un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario dirigido a la lucha contra el coronavirus, que será entregado a las autoridades sanitarias para su adecuada distribución. El CSD anunció la iniciativa puesta en marcha gracias a "la estrecha colaboración" entre ambas instituciones, que incluye también la habilitación de una cuenta corriente de la Fundación Real Madrid para hacer donaciones.



Colaboración



En Inglaterra, el Liverpool ofreció su solidaridad de un modo particular: puso a disposición su personal de seguridad del estadio de Anfield para que controlen el flujo de personas en los supermercados de la zona de Mersey. "Son claramente los mejores en este tipo de trabajo", aseguró el director ejecutivo del Liverpool, Peter Moore.