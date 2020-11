La pandemia por el coronavirus generó que varias Federaciones y Asociaciones que debían renovar sus autoridades este año pospusiera asambleas para el 2021 o incluso más adelante. Es el caso de la Federación Sanjuanina de Patín, que en este año debería haber tenido el reemplazo de Julio Velasco quien ya anunció que se irá del sillón principal de la calle Maipú. Hasta hace un mes atrás, la idea era hacer elecciones ante la imposibilidad de unir las dos listas que pugnaban: por el lado del oficialismo Leonardo Olmos, quien enfrentó justamente a Velasco en los últimos comicios y luego pasó a encolumnarse detrás de su otrora adversario, y Roberto Roldán, por el lado de la oposición. Pero, una vez más y como está ocurriendo de manera cíclica (como la renovación que habrá en la Liga de Fútbol ), lo gubernamental se mezcló con lo deportivo.

Así, desde el organismo que maneja el Deporte en la provincia se avanzó con la idea de una lista única, como para demostrar que hay homogeneidad en la dirigencia, justamente todo lo contrario a la realidad. Según cuentan fuentes del ambiente, fue ahí cuando se dio una reunión donde se les informó tanto a Olmos como a Roldán que debían bajar sus pretensiones. Y también se les dijo a los dirigentes que los acompañaban que se iba a formar una lista con el fin de "unir a todos" en el nuevo periodo.

Nancy Herrera sería la primera presidenta de la FSP desde que se fundó en 1941.

Entonces, surgió el nombre de Nancy Herrera como futura presidenta, mientras que de cada lado colocaron a dirigentes que están enfrentados pero que se busca mostrarlos agrupados. Por un lado, se ubicó a Herrera (Bancaria) y Rubén Sillero (UVT) por lo que sería la vieja oposición, y del lado del oficialismo ubicaron a Gabriel Maldonado (Richet y Zapata) y Leandro Fernández (Huarpes). A ellos cuatro, en la "lista" que se les pasó como definitiva a los dirigentes se puso a una quinta integrante en los cargos más importantes como Silvia Gilyam, por Patinaje artístico ya que pertenece a Tulum.

Una muestra más de cómo se busca "digitar" la renovación de autoridades deportivas, mezclando favores u obras a cambio de designaciones a dedo. La pelea importante viene por el hecho de que la oposición sigue buscando que se les dé claridad a los balances de la gestión de Velasco del periodo del 2018 y el 2019. En ellos, notan irregularidades vinculadas a fondos que ingresaron y según estos directivos no está del todo claro el destino. Por ejemplo, los 80 millones de pesos que manejó la FSP para ir a los pasados dos World Roller Games o los 8 millones de pesos que le entró por cada uno de los 19 techados que se realizaron a los clubes de hockey en la provincia. Desde el oficialismo aseguran que sólo faltan algunos "detalles" para cerrar los balances y que sean aprobados. Cosa que no ocurrió. Lo que sí se espera es la Asamblea de renovación de autoridades, aunque antes hay que concretar el paso anterior. Por las dudas, la foto de la nueva conducción ya parece "armada" como para que, si hay malestar, que no se note.