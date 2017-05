El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se mostró conforme con el equipo y valoró la actitud de sus dirigidos para conseguir un valioso triunfo ante Newell‘s. “Fuimos un equipo ordenado y con mucha actitud. En un partido en el que no hubo mucho fútbol tuvimos cosas que me gustaron mucho‘, destacó el DT tras concluir el encuentro.



‘Estoy más tranquilo que el fin de semana pasado porque ganamos y porque no nos generaron ninguna situación de gol en todo el partido: solamente tuvieron algún tiro desde afuera‘, comentó Barros Schelotto.



Además, insistió con el temple de sus hombres. “Era un partido en el que no iba a haber tranquilidad ni paz para jugar. Pero los jugadores supieron afrontar esta situación y ganar el partido. En el entretiempo les dije que esta era la actitud que yo buscaba”, valoró.



Luego, analizó desde otra perspectiva el encuentro. ‘Quizá el hecho de haber enfrentado a un rival que se defiende tan bien como éste hizo que no tuviéramos tantas situaciones de gol. Es difícil entrarle, llegarle, creíamos que iba a darse un partido así porque jugamos contra un rival que se defiende bien‘, dijo.



En tanto, se mostró prudente con respecto a la lesión de Pipa Benedetto. ‘Benedetto venía sintiéndose mal desde ayer. Aguantó lo que pudo. Pero quiero felicitar a los jugadores porque supieron afrontar esta situación y ganar el partido‘.



Guillermo habló sobre la cargada de una chica en la Fundación Favaloro, que se hizo viral y que no le cayó bien al DT. “Ojalá que a la chica no la sancionen. Favaloro es una entidad privada y tendrá sus propias reglas. Si es por mí que no la sancionen. Es una situación que se dio fuera de lugar el contexto, no me generó nada más que asombro”, dijo.