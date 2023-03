El cordobés Cristian "Cuti" Romero, defensor del Tottenham Hotspur inglés y campeón del mundo en Qatar 2022, fue elegido como uno de los 10 mejores del mundo en su puesto, según el ranking elaborado por la revista deportiva inglesa For Four Two. "Tenaz. Inteligente. Resuelto: Romero es un defensor excepcional que contribuyó a transformar le suerte del Tottenham. El argentino es también un jugador veloz y muy fuerte", publica. Romero, de 24 años y surgido de Belgrano de Córdoba, vistió las camisetas de Genoa, Juventus y Atalanta, los tres en Italia, y actualmente en el Tottenham Hotspur.