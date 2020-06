El futuro de Darío Cvitanich en Racing no está del todo claro y la falta de resolución sobre la vuelta del fútbol aumenta la incertidumbre. El delantero tiene contrato hasta el 30 de junio, pero con una cláusula de renovación automática que puede llegar a definir esta historia. En el vínculo se incluyó un artículo que prolonga su extensión hasta diciembre, siempre y cuando la Academia se clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores. Como esto no sucedió, debido a la interrupción del certamen continental por la pandemia, desde el club entienden que no se aplicaría. El objetivo de este tipo de cláusulas tiene que ver con que no se desarmen los planteles en competiciones anuales con fases que arrancan luego del 30 de junio. Por eso Cvitanich confiaba en que su contrato se renovaría de manera automática, ya que Racing sigue con vida en la Copa Libertadores. En medio de esta situación legal e interpretativa, y a raíz de las dificultades económicas, Víctor Blanco le ofreció un nuevo vínculo con una reducción de entre el 60 y 70 por ciento. El atacante, que pretende continuar, quedó sorprendido con la propuesta y analiza cada detalle para tomar una decisión final.

Independiente

El capitán de Independiente, Silvio Romero, sostuvo respecto al reclamo que encabezó por atraso en el pago de los salarios que "no creo que hayamos quedado expuestos ni yo ni mis compañeros. Era lo que correspondía hacer y lo hicimos".