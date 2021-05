Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, no habló públicamente sobre los 15 casos de Covid-19 que afectaron al plantel profesional hasta que se viralizó el audio que le envió a la Comisión Directiva para pedir unidad y sacar adelante el Superclásico contra Boca, en La Bombonera, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional.

"A toda la Comisión Directiva, aquí no hay oposición, no hay ni minoría, ni mayoría, ni oficialismo, no hay nada. Mañana todos juntos, a creer, a estar juntos, a acompañar a este equipo, a estos jugadores porque nos tocó algo durísimo, pero vamos a salir adelante. Están con mucha fe, se los puedo asegurar. Hay que creer mucho y juntos vamos a poder alentarlos ahí, en la pequeña cantidad que seamos. Vayamos con esa actitud y con la idea de que podemos", se escucha en el audio.

Y continúa con un claro mensaje a Boca: "Somos punto, ellos son banca. Se la van a tener que bancar. Les tengo mucha fe a estos chicos y también para el miércoles. Ante la mala siempre hemos tenido las fuerzas para pelear. Mañana vamos por lograr algo heroico, y si no se logra, también los vamos a acompañar. Pero vamos con la fe para lograrlo. Fuerte abrazo a todos".

Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Nicolás de la Cruz, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheiser, Rafael Santos Borré, Federico Girotti y Matías Suárez no pondrán jugar mañana el Superclásico ante Boca en La Bombonera tras haber dado positivo por coronavirus.

Sin sus cuatro arqueros, el director técnico Marcelo Gallardo citó de urgencia al juvenil Alan Leonardo Díaz, de 21 años y habitualmente suplente en la Reserva. ¿Su suplente? Todos los cañones apuntan a Agustín Gómez, categoría 2002, quien jugó el juvenil Sub-17.

La noticia sacudió la concentración de River a un día del partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y redujo de 23 a 12 los jugadores disponibles en la lista de convocados.

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, consideró que "lo más importante es la salud de los jugadores" y rechazó la idea de no presentarse mañana al Superclásico con Boca por la Copa Liga Profesional, aunque puso en manos de la organización la posibilidad de suspender el encuentro tras el brote de Covid-19 con 15 futbolistas contagiados en su plantel.

"Yo no sé quién fue el tonto que subió esto a las redes. En ningún momento dije que los jugadores se tenían que bancar la enfermedad, bajo ningún punto de vista. Estamos pendientes de la salud y de cómo evolucionan. Estamos en shock. Hemos tomado todas las precauciones para el viaje a Colombia (la semana pasada para jugar con Junior por la Copa Libertadores), pero igual ocurrió lo que ocurrió", dijo D'Onofrio en diálogo con TN.

Y agregó: "No tenemos ninguna noticia de que el partido se suspende y River no hizo ningún pedido de suspensión. No estamos pensando en ninguna medida de ese tipo. Es un tema que tienen que manejar la Liga y AFA. Ya ocurrió esto en Banfield y en Central Córdoba y tuvieron que ir a jugar. Hay una serie de protocolos que maneja la Conmebol y fueron cumplidos estrictamente. En el vuelo chárter iba un jugador por fila y con su tapaboca, pero pudo haber sido que fuimos a jugar a una cancha con vestuarios chicos. Son temas que evidentemente hay que prevenirlos".

Sobre las diferencias en relación a la postura que tomó de no jugar ante Atlético Tucumán en el Monumental ni bien se decretó la pandemia, el dirigente explicó: "En ese momento eran los primeros casos, nosotros teníamos alguna información de lo que estaba pasando en Europa y los médicos nos aconsejaron eso. El problema no eran solo los jugadores, sino el Colegio, la Universidad y los que hacen deportes dentro de la institución. Lo primero que hicimos fue cerrar el club y después no jugar de manera preventiva".

A la hora de hablar de la Copa América 2021 y el potencial riesgo que corren los jugadores, el mandamás del Millonario opinó: "Es un tema crítico, no es un para pasarlo ligero. Lo más importante es la salud y la seguridad de los jugadores, no es competir. El otro día tuvimos que ir a Colombia en un estado de seguridad complicado".

