El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, enfatizó que su club hizo un "cifrón" por el mediocampista de Rosario Central Walter Montoya con una oferta de cinco millones de dólares por contratarlo.

"Cinco millones de dólares en el fútbol argentino es mucho. Central está en su derecho de mantener al jugador y de venderlo en otro club, entiendo que sea eso, que no haya otra razón", manifestó D'Onofrio en entrevista con TyC Sports.

El titular de River señaló que es "Montoya o nadie" según el propio pedido del entrenador Marcelo Gallardo para reforzar al equipo que realiza la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, y jugará la Supercopa Argentina, el torneo local y la Copa Libertadores.

"Gallardo no habló con el jugador y nosotros tampoco. Sí lo hicimos con el representante (Daniel Luzzi), le dijimos que en River tiene las puertas abiertas, pero no podíamos hablar mucho hasta que no hubiese una decisión de Rosario Central", apuntó D'Onofrio.

Para el presidente del club de Núñez, Montoya ve "con buenos ojos de jugar en River" por la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. "Debe ser tentadora una oferta de Italia (Genoa), pero desconozco los montos y formas de pago", agregó D'Onofrio.