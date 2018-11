Luego de sentar postura en la tarde del domingo tras la presentación de Boca para que le den ganada la final, Rodolfo D'Onofrio volvió a la carga y subió la apuesta contra Daniel Angelici.

"Si le dan el partido a Boca será una traición enorme de Angelici", aseveró el presidente de River sobre su par de Boca.

En declaraciones a Debo Decir, programa emitido por el canal América, D'Onofrio aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que Boca se quede con la Copa Libertadores por la vía legal y consideró que "sería una vergüenza absoluta si eso sucediera".

"Usted llega a un acuerdo, firma unos papeles para que se pueda jugar al otro día, todo está lindo, todo está bien. Y de repente aparece esta presentación, ¿usted como se sentiría?", arremetió el mandamás del club de Núñez.

La primera reacción

Horas antes, durante la tarde del domingo, D'Onofrio respondió a las declaraciones de Angeliciy señaló que "cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es valido y no es lógico"

Las declaraciones del mandatario millonario hacen referencia al escrito que presentó Boca para que la CONMEBOL tenga una sanción mayor para con el club de Núñez. Ese castigo, sería además, la suspensión de la final y la duda radica en si habrá pedido de puntos.

En ese sentido, el presidente agregó: "Yo no tengo ninguna comunicación ni me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca". Por otro lado, agregó que está "sorprendido" por la postura de Boca ya que su club se prestó "generosamente" a la postergación.

"Cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente el partido”, agregó D'Onofrio.

El mandatario riverplatense indicó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le comunicó este domingo a las 12 que “el partido se jugaba, me lo comunicó a mí porque teníamos la responsabilidad de abrir el estadio para el público”.

Fuente: Popular