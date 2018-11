Sin pelos en la lengua. El presidente de River se despachó con todo con su par de Boca.





Desde Mar del Plata, en la previa del cruce por semifinales de Copa Argentina entre River y Gimnasia, Rodolfo D´Onofrio habló con los medios y se mostró muy molesto por la posición que tomó Daniel Angelici ante la Conmebol, luego del "pacto de caballeros" que habían firmado el último sábado en el Monumental junto a Alejandro Domínguez.

"Si el presidente de Boca me está mirando... Terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer", arrancó el mandamás millonario.

Y siguió: "No inventés más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Lo que acá sirve es mostrar una actitud hacia el mundo. Hay que tener valores en la vida. Basta de la vergüenza y el papelón, el mundo nos está mirando. Siento un dolor inmenso. Lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible".

Con un cambio menos, cerró: "Bueno, es lo que siento y discúlpenme porque esto no es un discurso".