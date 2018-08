Tal como lo hizo en abril pasado, antes de ser reelecto, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio ratificó su idea de construir un nuevo estadio en las cercanías al Monumental debido al deterioro del mismo. A pesar de las mejoras que le hicieron en el verano al Antonio Vespucio Liberti, el mandamás del Millonario busca adelantarse a la jugada para evitar conflictos en los protocolos de seguridad dentro de 10 años.

"Primero tenemos que resolver internamente si vamos por la reestructuración del Monumental o si hacemos un estadio nuevo. Estamos los que creemos que hay que construir un nuevo estadio a no más de 400 metros de donde estamos ahora y yo soy uno de ellos. ¿Por qué uno nuevo? Porque el Monumental tiene 80 años. Los cimientos, el hormigón y los hierros están deteriorados. No hay inseguridad ahora, pero dentro de diez años puede haber problemas", declaró en una entrevista al diario Perfil.

Y agregó: "Hay que adelantarse y hacer algo. Reformar el actual puede salir más caro que hacer uno nuevo. Y ahí tenés otro problema: mientras reformás este, ¿dónde jugamos? Perderíamos la localía y las recaudaciones. Es una idea: no correr el club pero sí construir un estadio. Estuve en el Mundial y me preguntaba por qué River no podría tener un estadio como los de Rusia. Lo podemos hacer".

Para el proyecto D'Onofrio había pensado en el predio que se encuentra detrás del Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), aunque admitió que antes tendrá que hacer un análisis exhaustivo de la cuestión para evitar futuros inconvenientes financieros.

"Hay algún lugar. Lo veremos. Estamos elaborando todo eso. Tenemos que hacer un planteo de todo: económico, financiero, dimensiones, los pros y los contras de quedarse o correrse. A veces uno no quiere dejar el templo. Pero el Atlético Madrid lo hizo y el Bilbao también", cerró.