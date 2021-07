Desde Estados Unidos, donde el plantel de River lleva adelante la pretemporada, el presidente Rodolfo D'onofrio le contestó a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien dijo que al Millonario le faltaban títulos locales en medio de las hazañas de Marcelo Gallardo a nivel internacional, que incluyen dos Copas Libertadores, una frente al Xeneize en la recordada definición en Madrid.

"No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y respecto a ganar, yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este. Siempre que uno empieza algo, la intención es salir campeón, después veremos porque juegan 25 equipos más", declaró D'Onofrio, en diálogo con ESPN, a falta de cinco meses para la finalización de su segundo y último mandato.

En cuanto a si el cambio de gestión en Boca, que hoy tiene a Riquelme y su Consejo de Fútbol, incidió o no en los resultados de los últimos Superclásicos, D'Onofrio fue claro: "Lo dejo para la opinión de ustedes (a los periodistas) y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque creo que estamos viviendo un momento especial con el seleccionado argentino. Le tengo mucha fe a Lionel Messi, lo veo bien. Es el mejor jugador del mundo y un ejemplo de profesional y humildad para la juventud".

Siguiendo esa misma línea, el dirigente aprovechó la oportunidad para sacar chapa de su institución y, al mismo tiempo, elogiar a Julián Álvarez: "Su convocatoria no me llama la atención porque es un jugador de presente y con enorme futuro. Para él es un honor inmenso y siendo tan joven es algo envidiable por parte de otros. Tiene que disfrutar al máximo el estar jugando al lado de Messi, Agüero y otros tantos consagrados. Y aparte están Montiel y Armani, sus compañeros. La cantidad de jugadores de River que siempre tiene la Selección, de los que pasaron y están, es histórico. Debemos ser el club que más jugadores le dieron, siempre".

Fuente: Minuto Uno