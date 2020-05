El presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, dio su versión sobre la ayuda que el volante de su club, Juan Fernando Quintero, le brindó a Sebastián Villa luego de que el delantero de Boca fuera denunciado por violencia de género de parte de su pareja. "El club no le ha hecho ninguna sugerencia a Juanfer Quintero. Cada persona se maneja de manera individual. No tengo nada para decir de la decisión individual que tenga cada uno", expresó el presidente de River en una entrevista al El VBAR Caracol de Colombia.

Villa estuvo viviendo dos días en la casa de Quintero.

"Nosotros no le dijimos nada. La decisión, si la tomó, la tomó Quintero. Nosotros no hemos hablado con él porque creo que éste no es el momento. Lo hablaremos más adelante si corresponde, y si habla alguien habla Marcelo Gallardo pero tengo entendido que tampoco Marcelo lo ha hecho. Es un tema personal y creo que él (Quintero) tiene los valores personales y la personalidad como para saber qué tiene que hacer", agregó el presidente de River.

Sin embargo, se conoció con fuentes del club de Núñez que Gallardo sí intervino vía telefónica. "Desde ya que nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que Juanfer había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa", reveló uno de los principales dirigentes de River. "Molestos no estamos, sabemos que a los dos los representa Chicho (el citado Forte) y es lógico que haya ido a su casa", aclaró la misma encumbrada fuente de la institución de Núñez.

Más allá de esto, D"Onofrio se mostró tajante a la hora de hablar sobre los casos de violencia de género y repudió cualquier acto de este tipo contra las mujeres. "Tenemos un acercamiento durante todo el año con todos los jugadores con un concepto de valores que siempre se han cumplido, se cumplen y se seguirán cumpliendo. Después cada uno sabe, llegado el momento, cuál es el accionar que debe tener. No tengo nada para decir, en absoluto, de la decisión individual que tenga cada uno, aparte cada uno sabe por qué lo hace. Desde ya digo que desde River, como así también como ciudadano y como persona del mundo, estoy y estamos absolutamente en contra de cualquier acción que sea cierta que realmente se haya perpetrado, se haya acosado, se haya pegado, se haya maltratado a una mujer", aseguró.

Mucho enojo en Colombia

Hubo algo que dijo Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés (expareja de Sebastián Villa/foto), que hizo mucho ruido en Colombia: la acusación de frenar intentos anteriores de denuncias, con el seleccionado aparentemente involucrada. Pero no tardó mucho la Federación colombiana de fútbol en pedir rectificación a los medios a través de un comunicado y a la vez decir que el técnico Carlos Queiroz está "muy preocupado". La Federación aseguró que nunca tuvo conocimiento de la situación denunciada por la mujer y que nunca hubo injerencia en el asunto. A la vez, el presidente de la FCF Ramón Jesurún no descartó sanciones en caso de que Villa no salga bien parado judicialmente de esta denuncia penal llevada adelante por su pareja. En tanto, destacó que el técnico de la selección (Quieroz) "se encuentra preocupado por este presente de Villa y quiere tener la mayor información posible del caso".