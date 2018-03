¿Convocado? El Peque Schwartzman, último ganador en Río, puede ser uno de los convocados a integrar el equipo argentino. La serie ante Chile corresponderá al Grupo 1 Americano y en caso de que el equipo albiceleste logre un avance, la siguiente serie también podría jugarse en San Juan.

La serie de Copa Davis entre Argentina y Chile entró en su recta final (se jugará entre el 6 y 7 de abril en el Aldo Cantoni) y desde hoy comenzará la venta de entradas, a la vez que anunciaron que será por abono y costará desde $1.000, válido para las dos jornadas. Según anunció la organización, habrá un punto de venta por ahora en San Juan, a la vez que también podrán adquirirse por www.ticketek.com.ar.



De acuerdo a lo que informaron, hoy abrirá la venta de abonos generales a $1.000 en un local de avenida Libertador 1.345 Oeste (Drugstore 1345); de 9 a 12 y de 17 a 20 (los sábados será de 9 a 12). Ahí también podrá pagarse el estacionamiento (no han sido informados los sectores), que costará $100 por día.



Para aquellos que deseen hacer el trámite por internet, la única vía es por medio de Ticketek, aunque en la web no estará disponible la posibilidad de pagar el estacionamiento. Sólo venderán hasta un máximo de cuatro entradas por persona, a la vez que se podrá pagar en efectivo o tarjetas nacionales tanto de crédito como de débito.



El retiro de los tickets podrá hacerse desde el 3 de abril, mientras que aún no se conoce si habrá sectores preferenciales y cuánto costarán.



Por otro lado, desde el lunes quieren comenzar a trabajar en el denominado cajón, la estructura que se colocará en la cancha tanto para proteger al parquet como para contener la superficie de polvo de ladrillo.