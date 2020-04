Argentina, como otros países del mundo, se mantiene en aislamiento obligatorio desde el pasado 19 de marzo. Eso fue lo que decretó el presidente de la Nación, Alberto Fernández para intentar contener el avance de la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta y a la Argentina. Como gran parte de las actividades que no podían continuar para preservar la salud del público y de sus protagonistas, el fútbol se canceló por tiempo indeterminado.

Ayer, en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo, que se emite por Radio Mitre, el Presidente de la Nación fue claro en su postura sobre un posible regreso del fútbol de la Primera División y lo mismo con el resto de las categorías del ascenso.

"Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir que son el fútbol, el cine y el teatro. El fútbol, por ahí sin espectadores, poco a poco se puede ir flexibilizando. Con espectadores es imposible", explicó Fernández.

Ante la consulta sobre si analizada como una medida viable que recién mayo se pueda motorizar la vuelta del deporte más popular para todos los argentinos, el primer mandatario fue contundente en su respuesta: "No sé cuándo van a poder volver, lo que sé es que mayo es el peor mes, donde esperamos el pico".

A la espera de la resolución sobre el destino que tendrá lo que queda de la temporada en todas las categorías del fútbol argentino, uno de los temas bajo análisis para los clubes de Primera es ver si, finalmente, habrá reducción de salarios para sus futbolistas y/o cuerpos técnicos. La primera institución que tomó una medida en este sentido fue Racing y lo seguirían otros grandes como por ejemplo Boca, tal cual anunció su presidente Jorge Amor Ameal.

Desde la AFA y sabiendo el pensamiento del presidente de la Nación, la intención sería que la actividad regrese a las canchas en junio y sin público obviamente. La entidad que conduce el sanjuanino Claudio Tapia busca que los cerca de 30.000 trabajadores del fútbol tengan sus ingresos habituales o al menos parte de ellos. Sin actividad, no hay chance que esto ocurra. Por ello, la AFA estaría analizando que en este torneo de la Superliga queden sin efecto los descensos. Y con la premisa de jugar sin público hasta octubre. Otra idea que se analiza es que para la temporada 2021/22 haya cuatro ascensos a la máxima categoría y dos descensos. De esta forma, buscando alcanzar los 30 equipos en Primera nuevamente.

Su "explicación" a Caruso



Alberto Fernández contó que en las últimas horas se comunicó con Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador de Argentinos, el club del que el Presidente es hincha. "Ayer (por el viernes) a la noche hablaba con Ricardo y me decía "me dejaste muerto con la teoría de Gorosito". Y le dije: lo último que quise es ofenderte a vos", comentó.

¿A qué se refería el exentrenador del Bicho de la Paternal? Hace algunos días, Fernández utilizó el "teorema de Gorosito" para poner en contexto las decisiones que tomó en relación a la prevención de la pandemia de coronavirus.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirarle centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. Hasta dejé de ir a la cancha. Luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que adopté para siempre. Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien". Y a partir de ahí lo llamé "el teorema de Gorosito" y lo aplico en todo, contó Fernández.