Una en el caluroso verano sanjuanino. La otra en pleno verano europeo. El vínculo entre la Vuelta a San Juan y el Tour de Francia está marcado por 13 ciclistas que competirán en la gran prueba europea que este jueves tuvo la presentación de equipos. La gran prueba gala que se disputará desde el 1 de julio y finalizará el domingo 23 en los míticos Campos Elíseos de París, contará con más de una docena de ciclistas que comenzaron su preparación en la Vuelta sanjuanina.

De los 22 equipos que participarán en la "Grande Bouclé", habrá nueve escuadras que pasaron por San Juan y que comenzaron su preparación en las siete jornadas bajo el intenso sol sanjuanino. De entre los 176 ciclistas que disputarán los 3.404 kilómetros durante las tres semanas que durará el Tour, habrá 13 de ellos que sufrieron los 40 y pico grados de temperatura en San Juan hace unos meses.

Sin dudas la gran novedad en la 110° edición del Tour de Francia será la reaparición del colombiano Egan Bernal. El colombiano que supo quedarse con el maillot amarillo en la prueba francesa, logró recuperarse tras el grave accidente que sufrió en enero del año pasado y que casi le costó la vida. Ya pensando en el Tour, este año arrancó su preparación en San Juan compitiendo con el Ineos Grenadiers y si bien se bajó en la penúltuma etapa, pudo engalanar durante seis días las rutas sanjuaninas. Lo cierto es que Egan estará en Francia junto a su coterráneo Daniel Felipe Martínez.

Entre los otros ciclistas que estuvieron en San Juan y que competirán en el Tour, se destaca también la presencia del eslovaco Peter Sagan con el "Totalenergies". Junto con Peter, uno de los ciclistas más queridos en San Juan, estarán el italiano Daniel Oss y el belga Steff Cras.

Fabio Jakobsen comenzó el año ganando en San Juan

En el listado de ciclistas para el Tour que también estuvieron en San Juan estarán Harold Alfonso Tejada (Astana), Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe), Michael Morkov, Yves Lampaert y Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Quinn Simmons (Trek), Sam Welsford y Kevin Vermaerke (Team DSM de Países Bajos). En tanto que el Israel Premier Tech y el Movistar que también comenzaron su preparación en tierras cuyanas no tendrán en sus plantillas ciclistas que hayan disputado la Vuelta.

Otro dato que se desprende de los 13 ciclistas que disputarán el Tour de Francia, la carrera de ciclismo más importante del mundo, es que tres de ellos cantaron victoria en la provincia. El irlandés del Soudal Quick Step Fabio Jakobsen se quedó con la segunda etapa de la Vuelta que culminó en Jáchal, el norteamericano Quinn Simmons se escapó en el autódromo y ganó la tercera etapa, en tanto que el australiano Sam Welsford (Team DSM) ganó las dos últimas etapas de la Vuelta.

San Juan, que integró por sexta vez el calendario UCI, fue el puntapie para varios ciclistas que aspiran a ser protagonistas de la prueba más importante del ciclismo mundial y eso no es poca cosa.

Los 22 equipos y los 176 ciclistas que disputarán el 110° Tour de Francia:

Citroën Team / Francia

Oliver Naesen (BEL)

Ben O'Connor (AUT)

Benoit Cosnefroy (FRA)

Nans Peters (FRA)

Stan Dewulf (BEL)

Aurélien Paret Peintre (FRA)

Felix Gall (AUS)

Clément Berthet (FRA)

Alpecin - Deceuninck / Bélgica

Ramon Sinkeldam (NL)

Silvan Dillier (SUI)

Michael Gogl (AUS)

Mathieu van der Poel (NL)

Jasper Philipsen (BEL)

Søren Kragh Andersen (DIN)

Jonas Rickaert (BEL)

Quinten Hermans (BEL)

Astana Qazaqstan Team / Kazajistán

Luis León Sanchez Gil (ESP)

Mark Cavendish (GBR)

David de la Cruz Melgarejo (ESP)

Alexey Lutsenko (KZ)

Gianni Moscon (ITA)

Cees Bol (NL)

Harold Alfonso Tejada (COL)

Yevgeniy Fedorov (KZ)

Bahrain - Victorious / Bahrein

Wouter Poels (NL)

Mikel Landa Meana (ESP)

Peio Bilbao López de Armentia (ESP)

Nikias Arndt (ALM)

Matej Mohoric (ESL)

Jack Haig (AUT)

Phil Bauhaus (ALM)

Alfred Brockwell Wright (GBR)

Bora - Hansgrohe / Alemania

Bob Jungels (LUX)

Danny van Poppel (NL)

Marco Haller (AUS)

Patrick Konrad (AUS)

Emanuel Buchmann (ALM)

Nils Politt (ALM)

Jai Hindley (AUT)

Jordi Meeus (BEL)

Cofidis / Francia

Simon Geschke (ALM)

Ion Izagirre Insausti (ESP)

Bryan Coquard (FRA)

Anthony Perez (FRA)

Guillaume Martin (FRA)

Victor Lafay (FRA)

Alexis Renard (FRA)

Axel Zingle (FRA)

EF Education - Easypost / Estados Unidos

Rigoberto Uran Uran (COL)

Andrey Amador Bikkazakova (CTR)

Ahoan Esteban Chaves Rubio (COL)

Alberto Bettiol (ITA)

Magnus Cort Nielsen (DIN)

James Shaw (GBR)

Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU)

Neilson Powless (USA)

Groupama - FDJ / Francia

Thibaut Pinot (FRA)

Olivier Le Gac (FRA)

Stefan Küng (SUI)

David Gaudu (FRA)

Quentin Pacher (FRA)

Valentin Madouas (FRA)

Kevin Geniets (LUX)

Lars van den Berg (NL)

Ineos Grenadiers / Reino Unido

Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP)

Michal Kwiatkowski (POL)

Omar Fraile Matarranz (ESP)

Daniel Felipe Martínez Poveda (COL)

Egan Arley Bernal Gomez (COL)

Carlos Rodríguez (ESP)

Thomas Pidcock (GBR)

Ben Turner (GBR)

Intermarché - Circus - Wanty / Bélgica

Rui Alberto Faria Da Costa (POR)

Adrien Petit (FRA)

Louis Meintjes (SF)

Mike Teunissen (NL)

Lilian Calmejane (FRA)

Dion Smith (NZ)

Georg Zimmermann (ALM)

Biniam Girmay (ERI)

Israel - Premier Tech / Israel

imon Clarke (AUT)

Guillaume Boivin (CAN)

Hugo Houle (CAN)

Michael Woods (CAN)

Dylan Teuns (BEL)

Nicholas Jack William Schultz (AUT)

Krists Neilands (LT)

Corbin Strong (NZ)

Jumbo - Visma / Países Bajos

Dylan van Baarle (NL)

Wilco Kelderman (NL)

Christophe Laporte (FRA)

Tiesj Benoot (BEL)

Wout van Aert (BEL)

Jonas Vingegaard Rasmussen (DIN)

Sepp Kuss (USA)

Nathan van Hooydonck (BEL)

Lotto DSTNY / Bélgica

Jacopo Guarnieri (ITA)

Jasper de Buyst (BEL)

Caleb Ewan (AUT)

Victor Campenaerts (BEL)

Frederik Frison (BEL)

Pascal Eenkhoorn (NL)

Florian Vermeersch (BEL)

Maxim van Gils (BEL)

Movistar Team / España

Gorka Izagirre Insausti (ESP)

Nelson Dos Santos Simoes Oliveira (POR)

Gregor Mühlberger (AUS)

Enric Mas Nicolau (ESP)

Ruben Antonio Almeida Guerreiro (POR)

Antonio Pedrero (ESP)

Alex Aranburu (ESP)

Matteo Jorgenson (USA)

Soudal Quick-Step / Bélgica

Dries Devenyns (BEL)

Michael Morkov (DIN)

Yves Lampaert (BEL)

Julian Alaphilippe (FRA)

Tim Declercq (BEL)

Fabio Jakobsen (NL)

Kasper Asgreen (DIN)

Rémi Cavagna (FRA)

Team Arkea - Samsic / Francia

Anthony Delaplace (FRA)

Laurent Pichon (FRA)

Warren Barguil (FRA)

Jenthe Biermans (BEL)

Clément Champoussin (FRA)

Simon Guglielmi (FRA)

Luca Mozzato (ITA)

Matis Louvel (FRA)

Team DSM / Países Bajos

John Degenkolb (ALM)

Romain Bardet (FRA)

Alexander Edmondson (AUT)

Christopher Hamilton (AUT)

Sam Welsford (AUT)

Nils Eekhoff (NL)

Kevin Vermaerke (USA)

Matthew Dinham (AUT)

Team Jayco Alula / Australia

Christopher Juul Jensen (DIN)

Luke Durbridge (AUT)

Luka Mezgec (ESL)

Simon Yates (GBR)

G Lawson Craddock (USA)

Dylan Groenewegen (NL)

Elmar Reinders (NL)

Chris Harper (AUT)

Totalenergies / Francia

Daniel Oss (ITA)

Edvald Boasson Hagen (NOR)

Peter Sagan (SVK)

Pierre Roger Latour (FRA)

Anthony Turgis (FRA)

Steff Cras (BEL)

Mathieu Burgaudeau (FRA)

Valentin Ferron (FRA)

Trek - Segafredo / Estados Unidos

Tony Gallopin (FRA)

Jasper Stuyven (BEL)

Alex Kirsch (LUX)

Giulio Ciccone (ITA)

Mads Pedersen (DIN)

Juan Pedro López (ESP)

Quinn Simmons (USA)

Mattias Skjelmose Jensen (DIN)

UAE Team Emirates / Emiratos Árabes Unidos

Marc Soler (ESP)

Rafal Majka (POL)

Matteo Trentin (ITA)

Vegard Stake Laengen (NOR)

Adam Yates (GBR)

Felix Grossschartner (AUS)

Tadej Pogacar (ESL)

Mikkel Bjerg (DIN)