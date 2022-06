Mientras se encuentra afectado al seleccionado uruguayo, motivo por el cual no estuvo presente en el empate entre River y Defensa y Justicia, el futuro de Nicolás de la Cruz todavía se encuentra en veremos.



Por el momento, el volante de 25 años sigue sin renovar su contrato, que finaliza en diciembre de 2022, y en tanto próximamente podrá comenzar a negociar con otros clubes.



En paralelo, en las últimas semanas empezaron a circular versiones que indicaban que hasta podría emigrar del Millonario en este mercado de pases si llegara una oferta seductora, y no a fin de año, como se especulaba.



Y quien recientemente alimentó esta posibilidad, fue el presidente del Liverpool de Uruguay, club que tiene el 70% de su pase.



En diálogo con 100% Deporte, José Luis Palma afirmó que el mediocampista ofensivo será vendido al Viejo Continente en esta ventana de transferencia: "Liverpool no le debe un peso a ninguna persona ni institución. A nosotros nos interesa ser campeones, tenemos el presupuesto de 4 años cubierto con dinero que tenemos para cobrar a futuro y lo vamos a hacer valer. En este período de pases Nico De La Cruz irá a Europa y dejará grandes dividendos".